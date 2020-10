Galdakao abre al uso las instalaciones deportivas

Galdakao – El Ayuntamiento de Galdakao ha autorizado el uso de todas las instalaciones deportivas que sean de competencia municipal. Con el levantamiento de la suspensión del deporte escolar "son muchos los equipos a los que les han surgido la necesidad de utilizar las instalaciones deportivas habituales que han estado cerradas desde la declaración del estado de alarma", indican desde el Ayuntamiento.

Respecto a las instalaciones deportivas municipales, incluidas las de los centros escolares de competencia municipal, el Ayuntamiento "ha asumido las obligaciones de mantenimiento, limpieza y desinfección de las mismas y ha autorizado la utilización de todas ellas".

Además, tal y como indican, "en nuestro municipio hay equipos y clubes que hasta ahora utilizaban instalaciones no municipales y que, ante la no apertura de algunas de ellas, ahora se ven obligadas a solicitar otras instalaciones para sus entrenamientos". Ante esta situación, el Ayuntamiento "se ofrece a realizar todo lo que esté en su mano para lograr satisfacer a todas las entidades deportivas locales, incluida la intermediación entre equipos, clubes o responsables de instalaciones deportivas no municipales".