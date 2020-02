Arte con cada pincelada

Desde pequeña siempre se ha interesado por el arte, sobre todo por la pintura. Estuvo en academias y algo que le ha marcado en este camino ha sido que "en mi casa el arte siempre ha estado presente y ha influido en mis intereses". La galdakoztarra Garazi Etxebarria Azurmendi ha expuesto parte de su obra en Torrezabal Kultur Etxea durante este mes. A sus 23 años, ha pasado de observar obras, ya que "desde pequeña he visitado museos y he tenido presente sobretodo el expresionismo abstracto ya que a mi ama siempre le ha interesado especialmente", a mostrar las suyas. Tras haber cursado la carrera de Bellas Artes, el año pasado "hice el máster de Profesorado y este año estoy cursando el máster de Pintura en la UPV/EHU", cuenta.

En su recorrido artístico, podría decirse que sobre todo trabaja la disciplina de las artes plásticas, más concretamente la pintura. No obstante, "me interesa el grabado y también tengo que hacer mención a la fotografía, porque he comenzado con ella hace poco, y es una disciplina que cada vez me interesa y tiene más importancia en mi trabajo creativo", explica. Dentro de la pintura, comenta que "este año he empezado a reconectar con el óleo, ya que anteriormente he trabajado con acrílico. Pero aparte del óleo estoy utilizando nuevos materiales como el spray, el esmalte o las tizas". De su obra destaca sobre todo dos cosas fundamentales: "el color y el gesto, la pincelada".

En cuanto al color, "las obras que hago son monocromáticas, no suelo trabajar con más de un color, ya que prefiero sintetizar los colores para poder ver mejor la obra". El gesto en cambio suele variar, "a veces lo hago con un pincel o una brocha más grande, con un gesto rápido o uno más lento, sigo lo que me va pidiendo la obra misma", concreta. Dentro del proceso que suele llevar a cabo para crear, "primero pienso en el tamaño de la obra, luego en el color y por último el pincel con el que voy a empezar". La artista galdakoztarra explica que suelo comenzar "con un gesto rápido y que abarca un área grande del lienzo", para después pensar sobre cómo "resolver el cuadro, poniendo más elementos, quintando o incluso tapando por completo esta primera mancha".

En la exposición de Torrezabal ha expuesto obras realizadas "en mi periodo del máster. Es una serie de obras de diferentes tamaños y colores, en las que destacaría el uso del spray y del color. El spray es una herramienta que he comenzado a utilizar hace muy poco y con la que estoy empezando a conectar a nivel artístico, ya que da a mi obra ciertas calidades que me interesan, como la opacidad o la fuerza del color". No es sin embargo la primera vez que expone su obra, ya que "he realizado alguna que otra exposición junto con mis compañeros del máster y estoy exponiendo en Gasteiz y en Iruña".

Si tiene que definir su trabajo de alguna manera, Etxebarria dice que sería "expresionista y totalmente abstracta, en la que predomina principalmente el color y el gesto". En este sentido, a la hora de inspirarse, muchas veces "me siento atraída a los muros repintados de la calle, a las manchas que se quedan cuando se tapa una pintada en una pared".

Además, también "al expresionismo abstracto que curiosamente (formalmente) asocio a estos muros. Son cosas que me inspiran en mi trabajo, aunque cuando pinto intento no pensar, para que el peso de esas cosas que admiro o me interesan no nublen mi obra". En su evolución ha tenido distintas épocas, y en este sentido, ha tenido mucho que ver el color, ya que "por ejemplo, he tenido épocas en las que solo he pintado con color negro y épocas en las que he utilizado el rosa". Procura "salir de mi zona de confort, por esto en esta exposición he intentado meter colores que nunca me habría planteado, como son el naranja o el verde".

De cara al futuro, tiene muy claro que "el arte, y más concretamente la pintura, es un pilar fundamental en mi vida y es algo de lo que no pienso prescindir". También "me gustaría dedicarme a la educación, siendo profesora de potenciales artistas y nuevos aficionados al arte".