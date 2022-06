El tiempo en Bizkaia: Jornada nubosa con posibilidad de lluvia

Comenzaremos el miércoles con bancos de niebla y nubes bajas en el noreste. A lo largo de la mañana irán llegando más nubes a la zona cantábrica, para la tarde quedará cubierto y a ratos lloverá un poco.



Durante la tarde la nubosidad también se extenderá hacia el sur, pero aquí se mantendrá sin lluvias. Al final del día en el área pirenaica se puede dar alguna tormenta.





#EguraldiaHoy



?? Por la mañana las nubes irán a más en la vertiente cantábrica y a la tarde a ratos lloverá un poco.



? Al sur las nubes llegarán por la tarde y se mantendrá sin lluvias.



? Viento del noroeste, por la tarde se dejará notar.



???? Máximas rondando los 20-22 ºC. pic.twitter.com/gRz0k6bqEy — Euskalmet (@Euskalmet) June 29, 2022

JUEVES LLUVIOSO

VIERNES VERANIEGO

Soplará el viento del norte y noroeste, arreciando por la tarde., en cambio en la mitad sur las temperaturas no variarán mucho.; por la tarde-noche las lluvias irán remitiendo.. Durante las últimas horas del día se irán abriendo amplios claros.Soplará el viento algo intenso del norte y noroeste, con rachas fuertes de cierzo en el Valle del Ebro., con valores que en general no superarán los 20 ºC.. A primeras horas aparecerán algunas nieblas pero irán disipándose durante la mañana., durante el día el ascenso de las temperaturas será importante, aunque el calor no llegará a ser excesivo. Soplará el viento suave del nordeste.