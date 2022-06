El calor se deja sentir ya en Bizkaia donde se alcanzarán los 35 grados

Lo venían anunciando los servicios meteorológicos desde hace días. La ola de calor ha llegado ya a Bizkaia y desde primera hora de la mañana los termómetros ya marcaban 20 grados.



Aunque el calor extremo no va a afectar por igual a todo el territorio sí que se van a notar sus efectos. En el interior, en localidades como Durango está previsto que se alcancen los 35 grados. En la costa, en cambio, la brisa suavizará las temperaturas que no sobrepasarán los 30 grados.





#EguraldiaHoy



? Nubosidad variable, con ambiente claro durante la mayor parte del día .



? El viento girará a NO por la tarde en la costa, después en el interior.



? Posibles tormentas a partir de la tarde.



?? ?? Tmáx en ascenso: pueden superar los 35 ºC en el interior. pic.twitter.com/ehqbpepNzP — Euskalmet (@Euskalmet) June 14, 2022

TEMPERATURAS SIN CAMBIOS EL MIÉRCOLES

HASTA 40 GRADOS EL JUEVES





PRECAUCIONES ANTE EL CALOR EXTREMO

Desde el Gobierno vasco se ha activado ely primeras horas de la tarde. A partir de ese momento, se verá nubosidad de evolución y es probable que, mientras que por la tarde predominará el noroeste, intensificándose en el litoral.Para el miércoles no se prevén cambios y lasy está previsto que Bilbao alcance los 33 grados mientras que en las localidades del interior se rocen los 40 grados.El ministerio de Sanidad ha publicado una serie de recomendaciones para hacer frente a esta ola de calor como la importancia de una buena hidratación o evitar el ejercicio en las horas de más calor.Frente a estas altas temperaturas se pidena todos los ciudadanos que se dispongan a salir a la calle, especialmente aEl calor extremo puede producir en nuestro cuerpo irritaciones de piel, sensación de mareo, náuseas, dolor palpitante de cabeza y en los casos más graves se pueden producir pérdida de consciencia.Frente a esta situación,recomienda seguir los siguientes consejos:con el calor se produce una pérdida de líquidos considerable en nuestro cuerpo, por lo que beber agua y, sobre todo, no esperar a tener sed son aspectos fundamentales para evitar golpes de calor. Se desaconsejan bebidas alcohólicas, con cafeína y bebidas azucaradas.las comidas ligeras y de fácil digestión como gazpachos, ensaladas, frutas ricas en vitaminasse recomienda evitar salir en las horas de máximo calor entre las 13.00 y 16.00. En caso de salir se recomienda mantenerse a la sombra y utilizar ropa ligera de colores claros, transpirable acompañado de gafas de sol con protección UV.: a la hora de permanecer en casa se deben mantener las persianas, toldos y cortinas cerrados o semi-cerrados para evitar la entrada de calor. Asimismo, se aconseja aprovechar la brisa nocturna para ventilar las estancias.: en caso de tener que viajar las recomendaciones indican conducir con el coche ventilado y las ventanas bajadas, mantenerse hidratado y realizar paradas durante el trayecto, con cuidado de los cambios bruscos al entrar o salir del coche. En cuyo caso, nunca se deben dejar a niños, personas mayores ni animales en los vehículos estacionados.consultar con el médico y no automedicarse. Mantener el contacto con personas consideradas vulnerables mediante visitas o llamadas.