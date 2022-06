A conseguir la nota de corte necesaria en Selectividad

Estudiantes del centro profesional GAC para estos tres bachilleres hay 0 nervios. "El euskera no creo que nos dé problemas", explica Naioa que es la segunda vez que se presenta. Sus compañeros, no, son novatos pero no lo parece. Están más nerviosos por la foto que por el examen iminente. "Es casi un trámite", asegura Janire. De hecho, solo se presentan a las asignaturas que les ponderan para los grados elegidos y esperan superarlas para estudiar Naia y Endika, Educación Infantil y Trabajo Social, Janire.



Endika Olabeaga, Naia de Jesús, Janire Pinilla. Foto: Oskar González

A estas tres jóvenes lo único que les importaba es que el "texto de euskera que nos ponga se entienda bien" para poder pasar sin problemas el examen. También son de las que la selectividad es la menos gravosa ya que solo se presentan a pocas asignaturas que "además este año hemos podido elegir", destaca Maitane. Son las suficientes para asumir el grado de Educación Infantil que estudiarán a partir de setiembre próximo

Janire Sainz, Maitane Garcia y Naia Abona. Oskar González



Por orden estas cuatro jóvenes estudiarán, Doble grado de Trabajo y Educación Social, Educación Social, Enfermería y Estudios ingleses. Con la tensión patente esperaban que "caiga lo que hemos estudiado y se porten bien en los exámenes. Además para Ariadne, el ser invidente no es un handicap ya que "tengo las adaptaciones que necesito para los exámenes y además voy a estar muy bien acompañada hoy".

Ariadne García, Ane Muñoz, Malika Hayan y Laura Zafra del Colegio San Pelayo de Ermua



Gorka quiere estudiar Grado en Administración y Dirección de Empresas en Sarriko, Diego Gutierrez, Biotecnología y Miguel Fernández, Medicina. Carreras con notas de corte elevadas, entre 12,8 y 9,5. A pesar de ello se encontraban tranquilos aunque a Diego "el euskera si me está poniendo un poco nervioso". Estos tres jóvenes formados en Gaztelueta sí se examinan por la tarde de las asignaturas optativas, en concreto, Economía y Química y esperaban que en el temario de Historia cayera "el siglo XX que la gente dice que va a caer".