Unax, el primer bebé nacido este año en Bizkaia

El primer bebé nacido en Bizkaia este año se llama Unax y ha nacido en el hospital de Basurto. Sus padres Oihana Telleria y Mikel Amuriza son de Areatza y llegaron ayer al hospital bilbaino a las once de la mañana. El parto fue largo, comenzó hacia las cuatro de la tarde y Oihana dio a luz a las 00.15 horas. "La ama y el niño se encuentran muy bien", comenta feliz el aita, Mikel.

Unax, que ha pesado al nacer 3,340 kilos, tiene una hermanita de cuatro años. "Todo el mundo nos dice que ya tenemos la parejita. La verdad es que estamos muy contentos, todo ha salido muy bien. Mientras los demás estaban comiéndose las uvas, nosotros estábamos de parto, pero es una experiencia maravillosa", dice Mikel.

Por el tema de protocolo del covid, ningún familiar ha podido ir a visitarles todavía. "Nos han dicho que pronto le darán el alta a Oihana; la niña y nuestros padres tienen muchísimas ganas de conocer a Unax", explica Mikel.





Con covid, pero vacunada



La historia de Inés, la primera niña que ha nacido en Bizkaia, también en el hospital de Basurto, es un poco más complicada. Hace una semana que a la madre María Tato, le diagnosticaron covid. "Me asusté muchísimo, estando embarazada... No lo estaba pasando mal porque estoy vacunada, pero estando embarazada nos daba mucho miedo. No sabíamos cómo podía afectar a la niña", confiesa María.

Fue un parto de cesárea de urgencia, "con un poco de susto, pero gracias a Dios todo ha salido bien", explica María, una madrileña que vive en Bilbao junto a su marido Stephane Desmarquesp por motivos de trabajo. "Empecé a notarla menos, a tener alguna contracción suelta, así que dije: voy a pasar por Basurto un momento para consultarlo, y ya no salí. Aquí estoy ya con mi niña, que aún siendo prematura, todo ha ido muy bien. Ha pesado 2,740 gramos, respira sola y no ha hecho falta ni meterla en la UCI. Estamos muy contentos, ha sido una noticia muy feliz".

La madre, que tiene otros tres hijos, quiere agradecer todos los cuidados al equipo del hospital de Basurto: "No tengo palabras, han sido estupendos, estoy encantada de que me hayan atendido en este hospital tan maravilloso".