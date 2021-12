El transporte nocturno en Bizkaia seguirá inactivo

De momento, no será posible volver al escenario prepandemia. Las Juntas Generales de Bizkaia votaron ayer miércoles en contra de recuperar todos los servicios nocturnos del transporte público del Territorio. Nacionalistas Vascos y Socialistas rechazaron una propuesta de EH Bildu que pedía el restablecimiento del servicio complementario de autobús de Metro Bilbao y los gautxoris de Cercanías Renfe. Tal y como explicó el jeltzale Unai Lerma, en estos momentos en los que el número de contagios está disparado, "no se dan las circunstancias que se daban en el mes de octubre", cuando se registró la proposición. "No hay una situación de normalidad" para recuperar estos servicios. En cuanto al traslado del servicio complementario de autobús que ofrece Metro Bilbao dentro de la oferta de Bizkaibus, el socialista Jesús María Ortiz señaló que esta petición es "extemporánea", ya que el anteproyecto de ese trayecto de Bizkaibus ha sido ya aprobado.

La Cámara vizcaina rechazaba también una proposición de Elkarrekin Bizkaia que pedía "de manera inmediata" habilitar un transporte público "directo y de calidad" desde Durango al Hospital de Gernika, para dar respuesta a la demanda de movilidad motivada por el traslado de algunos servicios y pruebas médicas a la localidad foral, que antes se realizaban en Galdakao. Desde las filas de los grupos que apoyan al Gobierno foral argumentaron que la medida "no es necesaria" ya que existe un "buen" transporte entre Durango y Gernika. Jeltzales y socialistas recordaron que la decisión de Osakidetza tenía un carácter "puntual" para hacer pruebas de cribado del cáncer de mama y eliminar listas de espera. Las líneas de transporte "no se quitan o se ponen a demanda. Necesitan un estudio previo", zanjó Ortiz.

En una pregunta oral, el diputado de Transportes y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Gómez Viar, explicó que, en base a un estudio elaborado en 2016 por una empresa externa, "no se justifica" el refuerzo del transporte público en el municipio de Urduliz. "La demanda de la comarca está cubierta" con la red de Metro Bilbao y con las líneas 3531 y 2166 de Bizkaibus, respondió. La cuestión partía de la formación morada que demandó "explicaciones" a la Diputación por los efectos que está teniendo la apertura del Hospital de Urduliz y la creciente subida de la población de este municipio de Uribe Kosta, "un 36%" en la última década, y que sigue creciendo "de manera exponencial".

Por último, el Parlamento vizcaino aprobó con el respaldo de todos los grupos –a excepción del Mixto-PP Bizkaia que se abstuvo–, que comparezca en una próxima comisión de Transportes y Movilidad Sostenible el director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), Gorka Ugalde. La petición de EH Bildu que está fundamentada en conocer "directamente" diferentes actuaciones del CTB, como el análisis realizado para este 2022 de la subida de tarifas de los títulos de transporte de Bizkaia o el trabajo de la comisión técnica en cuanto a la unificación tarifaria. También se pedirá información sobre el proyecto de implantación de la interoperabilidad Barik-Mugi en las líneas 1 y 2 de Metro Bilbao, sobre el servicio de puntos de recarga de bicicletas eléctricas o la implantación de un piloto de validación con smartphone en el transporte público de Bizkaia.