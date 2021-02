Las entidades deportivas estudian recurrir la prohibición en zona roja

Las entidades deportivas sopesan recurrir también la prohibición de entrenamientos y competiciones en los municipios que se encuentran en zona roja. Bultza Kirola, plataforma que engloba a medio millar de clubs y entidades, considera que el auto del TSJPV sobre la hostelería "abre una vía" para conseguir que el deporte federado y escolar "se considere esencial" y permitir su práctica también en aquellos municipios con mayores tasas de contagio, según ha destacado Iban Escamez, uno de sus portavoces.

Desde el pasado 12 de enero, la práctica deportiva en grupo está suspendida en aquellos municipios que tengan una tasa acumulada de más de 500 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, tanto entrenamientos como competiciones. Únicamente se exceptúan los equipos profesionales o semiprofesionales, así como los cursos o actividades programadas en gimnasios, clubs deportivos o polideportivos, y la práctica de la actividad física y deportiva al aire libre y en grupos de hasta seis personas.

"Queremos que el deporte no se pare, independientemente del color de cada municipio", explica Escamez. Creen que el auto del TSJPV en relación a la hostelería abre una "vía" para recurrir también esta medida, por lo que están estudiando la presentación de un recurso junto a sus abogados. "Están valorando la viabilidad de ese recurso en cuanto a nuestro sector, porque no tiene nada que ver con la hostelería. Queremos intentar utilizar esa puerta que se ha abierto con este fallo".

Y es que consideran que se puede mantener la práctica deportiva también en aquellas localidades con más contagios, no de cualquier manera, sino "buscando los protocolos más adecuados en cada caso. Quizá en un deporte se deben seguir unos protocolos y en otro, otros diferentes, o incluso no competir en algunos de ellos".

Escamez confía en que el Consejo Asesor del LABI, en su reunión del viernes, modifique sus criterios en relación a la práctica deportiva. "A día de hoy, somos los únicos que quedaríamos prohibidos cuando un municipio entra en zona roja", lamentó. En base a esas decisiones que se adopten mañana, junto a las recomendaciones que les trasladen los abogados, adoptarán una decisión definitiva sobre si finalmente presentan o no un recurso respecto a la prohibición.

"SALUD, EDUCACIÓN Y ECONOMÍA"



Desde Bultza Kirola defienden que todo el deporte, "desde el que practican los niños en el deporte escolar hasta el de adultos", debería ostentar la categoría de esencial. "El deporte es salud, es educación y es economía; esos tres pilares son esenciales a día de hoy para tomar las decisiones dentro del LABI, que buscan un equilibrio entre ellos. Y nosotros tenemos las tres cosas", entiende el portavoz.

Escamez considera que la prohibición de la práctica deportiva en zona roja conlleva situaciones cuando menos "paradójicas. El tenis, por ejemplo, está prohibido, cuando es un deporte que se practica estando separados a quince metros. O que no se pueda entrenar a baloncesto con grupos burbujas de seis personas, protocolos y mascarilla, pero sí quedar con seis amigos para jugar en la plaza. No se puede entrenar con el club de natación pero sí quedar para ir a la piscina con seis amigos, y el polideportivo tiene organizado un curso de baile en la misma pista en la que no se puede entrenar a balonmano. Son incoherencias que no tienen ningún sentido y que creo que se tendrían que revisar", apela el portavoz de la asociación.

La plataforma Bultza Kirola agrupa a más de medio millar de entidades deportivas de Euskadi y se ha manifestado en varias ocasiones para reclamar al Gobierno vasco que considere "actividad esencial" la práctica deportiva, sobre todo el deporte escolar, bajo protocolos anticovid al entender que el riesgo de contagios es "casi nulo" y sus beneficios, múltiples.