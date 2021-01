Getxo entra en zona roja y cierra bares y restaurantes

La localidad vizcaina de Getxo es uno de los 63 municipios vascos que han entrado desde este martes zona roja por alta incidencia del coronavirus, entre ellos Gasteiz, por lo que sus bares y restaurantes sólo podrán servir cafés y comida para llevar.

Este martes, segunda jornada en la que la totalidad de los 251 municipios de Euskadi se encuentran confinados perimetralmente, 63 localidades mantienen restricciones adicionales al haber superado los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. En Araba son 14 minicipios, en Bizkaia 35 y en Gipuzkoa 14.



Bizkaia ha elevado la tasa de incidencia por covid hasta 602,5 casos, y también ha entrado en 'zona roja' Alava, que ha pasado de los 470,31 casos del último informe a 537,84. De este modo, solo Gipuzkoa, que presenta 475,53 casos por 100.000 habitantes, se mantiene por debajo de la barrera del medio millar.



HOSTELEROS DE GETXO

El hostelero Rafa Salas ha dicho que tanto el gremio de la hostelería como la clientela se está adaptando a la nueva situación. "Todo lo que puedo servir es para consumir fuera", ha precisado.

Salas ha reconocido que se "va notando" cada cierre. "Si tienes una bombona de oxígeno y vas tirando de ella, al final vas notando que la válvula empieza en zona roja".

Por su parte, Roberto Elfresno, del Glass Grill, ha lamentado "la incertidumbre" de no saber si van a estar cerrados "una semana o tres meses", aunque se ha mostrado pesimista y cree que durará tiempo.

"Esto es imposible, cuando parece que ya te has recuperado, que has pagado lo que debías del anterior confinamiento, y se está sacando un poquito el cuello, te vuelven a cerrar y otra vez la misma pelea, así no se puede vivir", ha criticado.