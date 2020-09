Patricia Draghici: "Emprender es solucionar problemas y ahora mismo hay muchísimos a escala mundial"

En vez de levantar muros para protegerse del viento construyeron molinos... La firma Startup Campus ha vuelto a dar un ejemplo de emprendimiento 'glocal'

En enero tenían diseñado un Biscay Bay Startup Campus (BBSC) sobre un espacio de 4.000 metros cuadrados en el BEC, dar vida a un evento internacional en Finlandia y un hackathon entre universidades. En septiembre, sin embargo, no hubo nada de eso por culpa de la pandemia. No obstante, como bien apunta Patricia Draghici (1994), promotora de esta iniciativa dedicada al emprendimiento, "desde el principio decidimos que haríamos lo que estuviera en nuestras manos para seguir con el evento porque es cuando más se necesita". Lo consiguieron y de qué forma€

Primera pregunta obligada: ¿qué valoración hacen de esta edición del Biscay Bay Startup Campus?

—Superpositiva. Ha superado todas nuestras expectativas. Hemos tenidos más de 3.500 personas conectadas on line. Ha habido más de 1.750 contactos hechos y cada persona ha hecho una medida de siete contactos. Y eso es un éxito. Se han intercambiado más de 1.800 mensajes... Y todo a pesar de todos los retos, porque cuántos planes y cambios hemos hecho... Pero realmente es la que mejor ha salido en términos de alcance y de impacto.

¿El 'streaming' y las redes sociales han tenido algo que ver?

—Totalmente. Lo que hicimos fue abrir el streaming y la plataforma que hay detrás que tiene chats, grupos,€ y tuvo un alcance fantástico.

¿Para próximas ediciones se descarta el formato presencial?

—De momento estamos esperando a cerrar las cifras, pero ya hemos visto que a partir de ahora nos tenemos que enfocar hacia eventos híbridos. Hemos tenido un alcance que físicamente para nosotros sería muy difícil de tener... Tener 3.000 personas conectadas en on line, cada una de un país, es increíble.

¿Seguirán apostando por Bilbao?

—Claramente. De hecho, los ganadores de BBSC tienen que crear una filial en Bizkaia en caso de que no la tengan. Por ejemplo, Solum, que son sevillanos tienen que crear una filial aquí. El objetivo es atraer talento. Hacer ver a la gente que no solo están Madrid o Barcelona y que Bilbao es una ciudad con muchísimas oportunidades que en cuanto a innovación se está posicionando como una de las grandes.

¿Las doce ideas de negocio finalistas qué tenían en común?

—Todas tenían un equipo muy potente. Hemos tenido startups de energía, de salud, digitales, bienes de consumo, logística, big data,€ Pero todas con conocimiento específico del área y experiencia.

Elección complicada entonces€

—El jurado nos dijo que ha sido la competición más reñida que han visto. Los tres proyectos que han salido tienen un potencial enorme. Elur es el dispositivo de montaña más polivalente que hay. Alterity crea baterías de litio con mucha mayor durabilidad y con componentes de otras baterías recicladas y eso es economía circular... Y Solum es la primera empresa que ha puesto el punto de mira en los patinetes eléctricos. Se recarga con luz solar en la propia calle, no necesita ir a ningún tipo de instalación.

Ideas de negocio que podrían funcionar.

—Todas son viables ya. No hay ninguna que digas Eso no se sujeta€

Se cumple el objetivo de BBSC de aportar e integrar talento€

—Es el mejor momento para innovar, porque emprender es solucionar problemas y ahora mismo hay muchísimos problemas a escala global. Y con las nuevas tecnologías y la digitalización no resulta difícil llegar a solucionar problemas en Sudamérica, África, Asia o Canadá€

Lo mismo que el virus, que no tiene fronteras€

—Esto menos. Todas estas ideas que nacen ahora tienen muchísimo potencial para desarrollarse en un futuro cuando las cosas se calmen. Si naces en tormenta, cuando el tiempo amaine vas a triunfar seguro€

¿Cuántas acaban despegando?

—De normal, 9 de cada 10 se mueren.

¿De verdad?

—Al final es un vehículo muy ágil, con un modelo de negocio muy escalable y alto componente tecnológico. Pero necesitas mucho capital, necesitas perfiles muy concretos y necesitas liquidez todo el rato€ Las startups no comienzan con beneficios; es todo lo contrario, engordar y engordar hasta llegar al breaking point, que es cuando empiezan los beneficios.

Así que la financiación pública-privada sigue siendo necesaria. Y luego el acompañamiento.

—Imprescindible.

El equipo de Elur ya dijo que iba a destinar parte del premio en metálico a la promoción y el marketing€

—El mercado ya no es este país. Ni siquiera Europa. El mercado es global. Les hablamos de glocal: pensad en global y actuad en local.

¿Y siempre gente joven o hay equipos formados por personas de mediana edad?

—El público mayoritario es de 25 a 35, pero después son mayores de 40€ Piensa que juntamos a perfiles tan diferentes que hay corporaciones, instituciones y todo tipo de agentes que vienen a cazar talentos€

¿Hay cultura emprendedora en la clase dirigente actual?

—Antes se hablaba de pymes, corporaciones,€ El espíritu emprendedor ha estado siempre pero ahora se manifiesta de otra forma. Ahora ves jóvenes con 18 y 19 años que piensan en emprender. Antes eso estaba reservado a otras personas y ahora puedes crear una empresa en tres días con 3.000 euros e Internet€ La cultura emprendedora ha estado siempre pero ahora se ha democratizado.

Bilbao y Bizkaia ¿se consolidan como plazas de referencia o todavía faltaría algo?

—Estamos de camino a ello€ Lo hablaba con Antonio Iglesias director de Endeavor Spain, la mayor organización nivel mundial que apoya a emprendedores de alto impacto. Me decía que si tuviera que elegir una gran urbe en cuanto a emprendimiento e innovación elegiría Bilbao porque el esfuerzo de la Diputación es increíble. En otros sitios no ves esto... Pero hay que tener en cuenta que es un camino muy lento. Es un cambio estructural no coyuntural€ y cambiar una mentalidad hacia emprender te puede llevar ¿veinte años? No es algo de la noche a la mañana, pero vamos por buen camino.