La excelencia en el diseño de interiores

Han sido muchos los días y las horas de confinamiento. Mucho tiempo de estar en casa que ha permitido darse cuenta de la importancia de tener una vivienda acogedora y espaciosa, al tiempo que útil y funcional. De todo ello saben mucho en Dediseño Interiorismo, estudio de decoración ubicado en la Gran Vía bilbaina, fundado hace más de 25 años por Aitor Lasa Arias, y que hoy representa todo un icono dentro del mundo del diseño de interiores.

Fruto de la dilatada carrera de su fundador, la empresa está formada en la actualidad por un equipo multidisciplinar que trabaja de manera única, diferente y personal, asesorando en todo momento al cliente sobre las posibilidades que ofrece su vivienda.

Pero su nicho de negocio no se reduce únicamente al cliente particular, sino que su buen hacer le han llevado a trabajar con promotoras y estudios de arquitectura, quienes buscan en la firma un plus de calidad a sus edificaciones.

La excelencia es el término que mejor define a Dediseño Interiorismo, una excelencia que se demuestra en el buen trabajo que realizan día a día sus profesionales y que queda avalado por la satisfacción de los clientes tras el proyecto realizado. El éxito de este buen hacer está en el trato continuo con el cliente, informándole en todo momento como discurre la obra. "El estudio del proyecto nos obliga a conocer y estudiar las necesidades del cliente para poder ejecutar la obra y alcanzar la excelencia", señala Mila García, responsable de comunicación del estudio.



TENDENCIAS

Respecto a las tendencias decorativas del momento, García destaca que hoy lo que busca el cliente son espacios funcionales y amplios, optando por integrar la cocina dentro del salón de la vivienda. Para conseguirlo, Dediseño Interiorismo se apoya en la firma italiana Scavolini, que además de trabajar cocinas cuenta con una amplia gama de mobiliario de salón que combinan a la perfección en ambas estancias.

Para la responsable de comunicación, "la crisis sanitaria ha dejado ver la necesidad de disponer de espacios abiertos en la vivienda para que puedan ser utilizados por parte de toda la familia".

Entre las líneas que lideran los proyectos de Dediseño Interiorismo destaca la búsqueda de la calidez, una de las cualidades por las que debe apostar toda vivienda, para lo cual, según su responsable de marketing, hay que apoyarse en tonos claros y evitar recargar las estancias.

La iluminación es otro de los aspectos de peso para el equipo de profesionales de la firma. "La combinación entre luz natural y artificial es muy importante para conseguir esa amplitud que estamos buscando". Puntualizan que la iluminación es muy importante a la hora de decorar.

Otro de los apartados a los que hace mención la responsable de comunicación de estudio es a los materiales utilizados en el suelo, destacando el auge de aquellos que imitan a la madera. En este apartado, la tendencia es a unificarlos, es decir, "utilizar el mismo material tanto para la cocina, el salón y el resto de la vivienda".

Los más demandados son principalmente los suelos laminados, que destacan por su calidez, seguidos por los suelos porcelánicos, más fríos.

Tanto unos como otros están preparados para su instalación en cocinas y baños, al haber sido tratados convenientemente para ser resistentes al agua.

En el caso concreto de los suelos laminados, la amplia gama de tonalidades es otra de sus grandes ventajas, además de su buena conservación, sin olvidarnos tampoco de que no necesita obra para su instalación.

El gran auge de los suelos laminados se está dejando notar por parte de los fabricantes, creciendo de manera sorprendente su oferta en el mercado.

Este repaso por las tendencias del momento incluye el papel pintado para su uso en cualquier parte de la casa, desde cocinas y baños, bien en toda la pared o en un solo frente. La amplia variedad de tonalidades y dibujos, su tratamiento para facilitar su limpieza y su aporte decorativo le convierten en un elemento indispensable en los diseños más actuales.

Bajo todas estas premisas de diseño, el estudio que lidera Aitor Lasa ejecuta reformas de interiores de carácter integral, y en aquellos casos que reclame el cliente, culmina su trabajo con el amueblamiento total de la vivienda, encargándose absolutamente de todo, par lo cual Dediseño Interiorismo dispone de una departamento exclusivo para ello.



TERRAZAS

No hay que olvidar tampoco que hoy en día quien tiene una pequeña terraza o un balcón tiene un pequeño tesoro en casa. Muchas personas han optado por renovarlas y desde el estudio de Dediseño Interiorismo señalan que una pequeña reforma puede ser válida para hacer de ese espacio exterior un lugar acogedor. "Las terrazas han sido los grandes olvidados de la vivienda, sobre todo en las ciudades"-

Hostelería, decoración al máximo nivel

El área de negocio de la hostelería es otro de los sectores que se apoya en las propuestas del estudio bilbaino. Por sus manos han pasado numerosos proyectos que han permitido mejorar, no solo la imagen sino también la actividad de los locales. Ahora también, en plena crisis donde la seguridad y la higiene cobra una mayor dimensión, las propuestas del equipo de Aitor Lasa han sido demandas por algunos propietarios de bares y restaurantes. "Aunque no se trate de una reforma integral, el hecho de cambiar suelos y pintar las paredes, además de darle un toque diferente y atractivo da un aspecto de más limpio e higiénico, lo que representa una mayor garantía para el cliente", señala Mila.