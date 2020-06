Tres jóvenes bilbainos diseñan una aplicación para controlar el aforo de los locales

Una estudiante de tercero de Ingeniería Industrial y dos titulados por la Escuela de Ingeniería de Bilbao han creado una aplicación que permite controlar los aforos en locales comerciales o de ocio y facilita así el cumplimiento de las medidas de seguridad decretadas por la crisis sanitaria del COVID-19.

La Escuela de Ingeniería de la UPV/EHU ha informado de que esa aplicación, a través de un sencillo menú, permite a los usuarios conocer, por ejemplo, el nivel de ocupación de un bar y realizar su reserva para disfrutar de una mesa en su terraza al tiempo que facilita al gerente del negocio una herramienta gratuita para la gestión del espacio.

La idea de la app surgió tras reflexionar sobre la dificultad de gestionar las limitaciones de aforo en los establecimientos que se va marcando en la desescalada, ha explicado Laura Dávila, alumna creadora de la aplicación junto a Lucas de Lecea y Javier Viaña, ingenieros titulados por la Escuela.

El Ayuntamiento de Getxo ya se ha interesado por esta aplicación para emplearla en los espacios públicos de gestión municipal mientras dure la pandemia.

AGILIZAR EL TRABAJO EN BARES Y RESTAURANTES

Esta no ha sido la única aplicación creada durante la pandemia del coronavirus y que pone el foco de las hostelería. La aplicación Pay and Go permite pagar en los bares sin ningún contacto físico, lo que evita focos de contagios.