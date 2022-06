Ponsarnau:"Cuando apareció la opción de venir aquí no tuve dudas"

Jaume Ponsarnau ha vivido este jueves su puesta de largo como entrenador del Surne Bilbao Basket, haciendo gala de un discurso en el que ha mezclado ilusión con sentido de la responsabilidad. "Estoy delante de un reto que afronto con muchísima ilusión, un reto aún más importante viendo lo bien que lo ha hecho el Surne Bilbao Basket estas últimas temporadas. Álex (Mumbrú) ha hecho un trabajo fantástico y aún le doy más mérito porque en alguna de las temporadas el arranque no fue bueno, pero el trabajo del equipo, del cuerpo técnico, del club y de Miribilla, que reconfortó al equipo en los malos momentos y en los buenos disfrutó como nunca, ha sido excelente. Eso hace ver este proyecto desde fuera con muchísima ilusión", ha reconocido.

El técnico catalán ha asegurado que en el momento en el que recibió la propuesta de la entidad de Miribilla no tuvo dudas a la hora de aceptarla. "Cuando estaba sin trabajo, Girona me llamó para que les ayudara en el momento decisivo de la temporada (fase de ascenso a la ACB), que ayudara al entrenador y aportara mi experiencia. Durante ese proceso Rafa Pueyo me llamó y no tuve dudas. Pedí al club que tuviese la paciencia de esperar a que acabara el proyecto en el que me encontraba, pero en el momento en el que apareció la opción no hubo dudas de que mi decisión era venir aquí. Y el Girona estaba informado de todo", ha desgranado.

OBJETIVO CLARO

Ponsarnau no ha tenido dudas a la hora de ubicar la permanencia como primer objetivo, sin renunciar a nada a partir de ahí. "Vamos a trabajar duro para que este equipo tenga la mejor defensa posible, para jugar bien a baloncesto y para transmitir orgullo, orgullo de representar todo lo que representamos. No soy un entrenador de vender humos, más que nada porque cuando lo he intentado se me nota. Pero sí quiero transmitir que tengo ganas de ganar todos los partidos que juguemos y voy a intentar preparar al equipo para ello. Pero hay que ser sensatos y el primer objetivo, muy importante, es ser uno de los mejores 16 equipos de la liga. Una vez garantizado eso, de los 15; luego de los 14€ Hay que tener claro que es muy importante seguir en esta liga", ha afirmado.

Además, la temporada contará también "con la ilusión extra" de jugar la Basketball Champions League. "Vamos a trabajar para coger el compromiso de representar al club, a la ciudad y al territorio y seguro que tendremos un valor que todo el mundo que venga aquí a jugar destacará", ha apuntado, puntualizando que competir en Europa tiene que ser importante para el equipo: "Mi filosofía es que cada partido es importante. Para ser mejor equipo y estar preparado para el siguiente partido, lo mejor es que el anterior encuentro haya sido importante en tu preparación. En este sentido, nosotros pretendemos que Europa sea una experiencia para representar lo que representamos y también para crecer. Y nosotros jugamos una competición, la Liga Endesa, en la que si no mejoras y creces te pasan por encima".

UN RETO PERSONAL

Tampoco ha escondido el nuevo inquilino del banquillo local de Miribilla que afronta este nuevo reto con ganas de reivindicarse y demostrar su valor como entrenador. "Un reto personal que tengo es demostrar que tengo capacidades como entrenador para hacerlo bien en un sitio como este. En las redes sociales puede que tenga bastantes 'haters' por las experiencias que he tenido, pero me siento muy satisfecho de todo el tiempo que estuve en Valencia, donde soy el tercer entrenador con más partidos dirigidos, ganamos una Eurocup, fuimos novenos en la Euroliga a una victoria del sexto y en las tres temporadas llegamos a semifinales de la ACB. Y en Zaragoza las cosas no salieron bien. Eso nos pasa a veces a los entrenadores, no encontramos la tecla y en ocasiones los acontecimientos y las circunstancias van condicionando nuestra forma de hacer las cosas. Pero todo esto es pasado y me ha dado una enorme experiencia para ser mejor entrenador. Y eso es lo que quiero demostrar aquí", ha dicho de manera tajante.

Ponsarnau, que contará con Javi Salgado en su cuerpo técnico, ha reconocido que como todo entrenador tiene su filosofía pero que, evidentemente, el juego del equipo dependerá también de la composición de la plantilla. "Te tienes que adaptar a las calidades, para potenciarlas al máximo y, otras veces, para disimular las no calidades. Hay que estar abierto a todo. De lo que estoy convencido es de que Miribilla se va a sentir orgullosa de lo que hagamos en pista. Vamos a ver si seremos una defensa más proactiva o reactiva pero sobre todo que nuestra propuesta sea incómoda para el rival, veremos si en ataque nuestra propuesta es más dinámica o hay que trabajar más con contacto para encontrar nuestras calidades pero vamos a jugar bien a baloncesto. Ese es nuestro compromiso. Debemos generar un orgullo y para eso hay que empezar haciendo que el grupo que vamos a formar sea equipo y que ese equipo quiera defender estos colores a muerte. Eso seguro que contagiará a la 'marea negra', que nos ayudará a ser un equipo aún más grande".

PACIENCIA

En la comparecencia pública, Rafa Pueyo, director deportivo del club, no ha descartado que algún jugador más (Rafa Luz, Damien Inglis o Jeff Withey) pueda responder de manera positiva a las ofertas de renovación del Bilbao Basket. En ese sentido, el nuevo entrenador ha comentado que "estamos en el mercado, supeditados a la oferta y la demanda. Esto nos va a suponer cambiar a algún jugador que no hubiésemos querido pero una de las cosas que he visto ya es que otro de los valores de este club es que es sensato y que se adapta muy bien a las situaciones. No os preocupéis porque vamos a tener buenas opciones y está claro que alguna apuesta tendremos que hacer también. Pero no me importa hacer estas apuestas en una realidad como esta en la que sé que habrá la paciencia necesaria para que esos jugadores puedan llegar a sus máximos".



En ese sentido, tampoco ha ocultado que la calma que acostumbra a haber en el club con el trabajo de los entrenadores ha sido otro de los factores para aceptar la propuesta bilbaina: "La paciencia con los entrenadores es un valor más. Porque para jugar bien a baloncesto hay que perseverar. Jugadores nuevos que vienen cada uno de su país y de su casa no acostumbran a jugar bien desde el principio. Aquí ha habido paciencia, calma y buen hacer en este sentido. Es importante saber que existe ese marco de confianza".