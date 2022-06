Hace ya más de una semana que el Surne Bilbao Basket y Álex Mumbrú escenificaron con una emotiva rueda de prensa en el Bilbao Arena el cierre cordial a su larguísima trayectoria juntos y, de momento, ni la entidad de Miribilla ha encontrado un sustituto para el entrenador catalán ni este ha cerrado el destino en el que continuará su camino como técnico.

Entre varios conjuntos de la Liga Endesa existe una especie de baile de sillas a la hora de encontrar al mascarón de proa de sus parcelas técnicas. En cualquier momento puede caer la ficha que haga que todo encaje, pero por el momento existen bastantes banquillos en el aire en el ecosistema que más afecta al conjunto vizcaino y al propio Mumbrú.

Los rectores del Surne Bilbao Basket sabían desde semanas antes del anuncio oficial de hace ocho días que iban a tener que buscar un nuevo entrenador por primera vez desde 2018. Han mantenido contactos y conversaciones con varios y en la cúspide de preferencias se encontraba, y se sigue encontrando, Jaka Lakovic, pero cristalizar el interés en un contrato ha sido misión complicada desde el principio.

El actual técnico del Ratiopharm Ulm, que pasó por el club vizcaino en el curso 2017/18 primero como ayudante de Carles Durán y Veljko Mrsic y en los cuatro últimos partidos como primer entrenador, no ve claro el escaso presupuesto con el que contaría para acabar de dar forma a una plantilla que tendrá que compaginar, previsiblemente, la Liga Endesa con la Basketball Champions League y cuenta con el cartel de técnico con proyección que le hace interesante para recalar en muchos clubes. En su propio club tiene un proyecto interesante que en la pasada temporada alcanzó los cuartos de final de la Eurocup y en las últimas horas el Gran Canaria, conjunto con mayor presupuesto y teóricas posibilidades deportivas que el bilbaino, le ha convertido en su principal candidato para sustituir a Porfi Fisac, cuya no continuidad se hizo oficial el domingo.

La entidad de Miribilla no quiere renunciar a Lakovic, pero no le queda más remedio que ampliar su abanico y dirigir su atención hacia otros posibles candidatos. Atendiendo a su requisito principal sobre el conocimiento de la ACB, en el horizonte aparecen nombres clásicos como el de Jaume Ponsarnau, con amplia experiencia en Manresa, Gipuzkoa Basket, Valencia Basket y Casademont Zaragoza, donde fue despedido el pasado mes de marzo, aunque el entrenador catalán, según diversas fuentes, estaría a la espera de la resolución de la Final Four de la LEB Oro ya que en caso de ascenso del Girona sería el encargado de dirigir en la Liga Endesa el proyecto liderado en la cancha y en los despachos por Marc Gasol.

También se ha sondeado otras posibilidades ante la conveniencia de cerrar lo antes posible la contratación del nuevo entrenador para ir construyendo una plantilla que a día de hoy solo tiene confirmados a Andrew Goudelock, Ludde Hakanson, Álex Reyes y Tomeu Rigo.

Y en el caso de Mumbrú, lo que apuntaba a un aterrizaje cantado en el Valencia Basket sigue sin cerrarse de manera oficial. De hecho, cada día que pasa aumentan las dudas. Desde que se conociera la salida de Joan Peñarroya, cuya incorporación hizo ayer oficial el Baskonia, la carrera para ocupar su sitio se convirtió en una pugna entre el propio Mumbrú y Pedro Martínez (Baxi Manresa). A comienzos de la pasada semana, parecía que era el exhombre de negro el aspirante número uno, pero las cosas han cambiado.

El otro club para el que había sonado Mumbrú, el Gran Canaria, ha puesto sus ojos en Lakovic; Zaragoza, otra posibilidad, apunta a recuperar a Porfi Fisac y también ha sumado a su lista de preferencias a Neven Spahija... A la espera de que se produzca el previsible efecto dominó, quedan aún muchos banquillos en el aire.