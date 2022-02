Miribilla espera al equipo de moda

Miribilla espera mañana al segundo equipo de la Liga Endesa que más puntos mete, al mejor en rebotes, al tercero en asistencias, al que más tiros libres lanza por partido y al segundo que más mates hace. Y no, no es uno de los grandes, sino el Baxi Manresa, el conjunto de moda, la gran noticia de esta temporada porque está poniendo en valor el concepto de equipo por encima de las individualidades. Los catalanes se miden al Bilbao Basket con trece triunfos ya en su zurrón y un balance de diez victorias en los últimos doce duelos ligueros, una serie que comenzó precisamente tras ganar a los hombres de negro en la octava jornada en el Nou Congost. Las dos derrotas de este tramo fueron por cuatro y cinco puntos. Además, una de sus victorias fue ante el Barça en el Palau, donde los manresanos no ganaban desde hace 25 años, y todo ello les ha colocado en la Copa por primera vez desde 2004.

Así no es extraño que el pequeño pabellón de Manresa se haya convertido en una fiesta para ver jugar a un equipo que practica un baloncesto veloz, vertical y sencillo, lejos de lo que se espera de un, en teoría, modesto que no tiene nombres rutilantes en su plantilla. Pedro Martínez, el entrenador en activo con más partidos dirigidos en la ACB, ha conseguido sacar un gran rendimiento a un grupo de jugadores de gran capacidad atlética y que se lanzan a la carrera incluso cuando no parece posible. Al final, lo que está haciendo el Baxi Manresa confirma que el nivel de la Liga Endesa es alto y que hay muy buenos jugadores por cualquier parte del mundo, solo hay que saber buscar y, seguramente, arriesgar.

De todos ellos, la gran revelación es Chima Moneke, ala-pívot nigeriano que hace dos años jugaba en la Pro B francesa y ahora es el segundo jugador más valorado de la ACB por detrás del estelar Dzanan Musa. Cada partido suyo es una invitación al espectáculo, aunque a veces sobreactúe con sus gestos. Pero aporta en todas las facetas y es una pieza angular en el juego del conjunto del Báges. Sylvain Francisco, quizás el verso más libre del equipo y criado en el 3x3, también llegó de Francia, del Chorale Roanne. El finlandés Elias Valtonen fue fichado del Tubingen Tigers alemán. Jon Thomasson jugó la pasada temporada en el Hapoel Galil Gilboa de Israel. Luke Maye, campeón de la NCAA con North Carolina en 2017, proviene del Trento italiano. El único fichaje llamativo del verano fue el del pívot belga Ismael Bako, más que nada porque llegó del Asvel Villeurbanne de la Euroliga.

A todos ellos, excepto Bako, les caracteriza haber sido jugadores destacados en equipos alejados de la élite europea. Nadie esperaba este rendimiento del Baxi Manresa, pero todos ellos se han juntado para formar un conjunto extraordinario porque la premisa táctica del entrenador potencia sus virtudes. El actual tercer clasificado es el equipo que impone un ritmo más alto, cerca de las 80 posesiones por partido, y así se hace difícil de contener para cualquier rival. Además, no le está pesando jugar también la Champions League ya que ha llegado al Top 16 sin problemas. En definitiva, el baloncesto necesita más Manresas porque la mayoría de sus partidos son divertidos y porque han tumbado algunos tópicos.