Real Betis - Bilbao Basket | Un partido para asentar el objetivo

El Surne Bilbao Basket juega hoy en Sevilla un partido que tenía que haberse disputado el 3 de enero y que pertenece a la decimosexta jornada. El covid ha provocado un galimatías en el calendario y conviene hacer las cuentas cada fin de semana. Esas dicen que los hombres de negro acumulan cuatro victorias seguidas y buscan hoy la quinta ante el Coosur Real Betis que, por culpa de los casos positivos en su plantilla, lleva sin jugar desde el 28 de diciembre cuando se impuso en un duelo de la zona baja al Burgos. Este hecho no puede ser considerado un factor determinante ya que, precisamente, el Bilbao Basket se impuso la pasada temporada en la cancha sevillana en un duelo al que llegó tras una semana sin entrenar por culpa del positivo que dio Ludde Hakanson y que obligó a confinar a toda la plantilla hasta descartar más casos.

Ahora los protocolos son distintos y se intenta que la competición no pare, aunque siguen cayendo aplazamientos. El equipo bilbaino ha encontrado un buen funcionamiento en medio de ese río revuelto y debe intentar imponer su mayor ritmo ante un rival que saldrá con la máxima intensidad en busca de un triunfo que no logra en casa desde la primera jornada. Para el Bilbao Basket supone una oportunidad de prolongar la racha y dar otro paso hacia la tranquilidad. Es posible que se produzca el debut de David Walker, recién llegado a la plantilla de Álex Mumbrú para sumar más capacidad física y amenaza exterior desde la posición de alero.

Luis Casimiro, que está en su segunda etapa en el equipo sevillano, considera al Bilbao Basket un rival "temible porque se encuentra en un muy buen momento de forma, ha ido completando la plantilla y tiene una línea de trabajo y de juego muy buena, con mucha confianza, además de contar con jugadores peligrosos tanto en el perímetro como en el juego interior". En todo caso, el técnico manchego ha agradecido el parón forzoso para "poder entrenar con intensidad" y espera que su equipo pueda "mantener el tono que dimos en Burgos, que fue muy alto".

Se enfrentan hoy dos de las plantillas que más han cambiado desde que arrancó el curso. El Real Betis, también buscando físico y dureza, ha incorporado a Alexander Cvetkovic, Eulis Báez, Travis Leslie y Anzejs Pasecniks y esta semana ha recuperado al hispano-dominicano Mike Torres. Entre los que se mantienen está Dairis Bertans, que dejó gran recuerdo en sus tres temporadas en el Bilbao Basket. El letón dijo en Deia esta semana que no estaba "mental y físicamente preparado" cuando el club vizcaino quiso traerle de vuelta a Bizkaia la pasada temporada tras su abrupta salida del Khimki y Mumbrú matizó que "no sé si no estaba bien o la oferta no era lo alta que él deseaba. Me habría gustado contar con él porque necesitábamos un jugador de su perfil, ha sido historia del club y tenemos buena relación, pero al final vino otro". Hoy la nostalgia y el romanticismo quedan a un lado en busca de un triunfo que los dos necesitan para encauzar sus objetivos.