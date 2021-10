Mumbrú: "No hemos dejado de luchar"

Álex Mumbrú terminó satisfecho el partido de ayer domingo porque el Surne Bilbao Basket "no dejó de luchar y trató de volver al partido", pese a que el Barcelona llego a mandar por 22 puntos de ventaja en el tercer cuarto. El entrenador de los hombres comentó que "en la primera parte hemos estado bien de energía. Por momentos, les sacamos de la pista y fue demasiado castigo irnos ocho abajo al descanso". Lo peor del duelo vino despues porque "en la segunda parte el inicio no ha sido bueno. Han empezado a utilizar más su físico y no nos han dejado jugar".

Mumbrú añadió que, "después de volver" a colocarse a once puntos en el último cuarto, un triple de Laprovittola a falta de tres minutos "ha sentenciado el partido porque ya íbamos al límite de fuerzas".

"No hemos conseguido aguantar más tiempo que los primeros veinte minutos, pero estoy contento porque el equipo ha luchado hasta el final, que es lo que tenemos que hacer", valoró el técnico del Bilbao Basket, que lamentó la baja de Jeff Withey "ya que nos habría venido bien dentro", aunque destacó la buena labor del joven Galán: "Ha dado una muy buena rotación. Ha estado muy intenso, que es lo que queremos".

Surne Bilbao Basket - Barcelona. Fotos de Pablo Viñas



Por su parte, Sarunas Jasikevicius apuntó que el Barça no empezó bien el partido, pero "en el segundo cuarto empezamos a jugar más duros y más serios y a partir del tercero ya controlamos el partido". El técnico azulgrana agradeció que en esas circunstancias "pudimos dar descanso y rotar a todos los jugadores, incluso los jóvenes, porque nos van a hacer falta".