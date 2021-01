Àlex Mumbrú: "Orgulloso de los jugadores por competir hasta el final"

El técnico del RETAbet Bilbao Basket, Àlex Mumbrú, elogió a sus jugadores pese a la derrota en la pista del BC MoraBanc: "Estoy orgulloso de mis jugadores por creer y competir hasta el final".

"Creo que en la primera parte -analizó- cometimos muchos errores tontos que nos hubiese hecho estar más cerca de ellos y también fue clave el paupérrimo porcentaje en los tiros de 2. En la segunda hemos metido más y hemos llegado con opciones después de hacer la goma".

El técnico catalán valoró la vuelta de Rousselle. "Importante su vuelta. Con él hemos hecho un +14. Nos ayuda a arreglar los partidos. Además Huskic también nos ayuda mucho cuando está a su mejor nivel. Ha sido un partido serio, en líneas generales, en una pista muy complicada. Yo creo que hemos jugado buen baloncesto".

Mumbrú comentó el último tramo del partido que se quedo sin un tiempo muerto que podía haber sido decisivo. "A falta de dos y medio estábamos a 10 y quería llegar con opciones al final para luchar el partido. Teníamos que ajustar en defensa y ser competitivos y lo hemos conseguido. Son cosas del partido y hay que tomar decisiones y era consciente que no me quedaba un tiempo muerto para el final".

El Bilbao Basket roza la victoria en Andorra. Fotos: EFE

De los árbitros, el técnico no quiso hablar después de las 24 faltas para los andorranos y las 16 para ellos. "No me gusta hablar de los árbitros. Tendremos que jugar más duro nosotros y lo mejor será centrarnos en nosotros mismos y no en los árbitros. Eso sí, hay que ser listos para sacar más faltas en momentos decisivos".