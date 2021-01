Balvin niega los rumores sobre su traspaso

Ondrej Balvin calificó el lunes de "falsos" los rumores que apuntaban hacia él como protagonista de una posible salida del Bilbao Basket vía traspaso. Horas antes, desde Grecia se había especulado sobre la posibilidad de que Olympiacos se hubiese interesado por el pívot checo, actualmente inactivo por lesión, para apuntalar su juego interior. Balvin, cocapitán de los hombres de negro, utilizó sus redes sociales para descartar esa posibilidad y afirmó que "refiriéndome a todos los rumores de traspaso que tienen que ver con mi persona, quiero decir que son falsos. Soy firmemente un miembro del Bilbao Basket".





To address all trade rumors regarding my person I want to say they are false. I am firmly a member of @bilbaobasket