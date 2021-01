Jenkins y Aminu quieren acabar la temporada en el Bilbao Basket

El escolta John Jenkins y el pívot Alade Aminu, fichados a mediados de diciembre por el RETAbet Bilbao Basket con un contrato de dos meses para sustituir a los lesionados Quentin Serron y Ondrej Balvin, mostraron su disposición a terminar la temporada en el club vasco.

Este jueves ha sido su presentación, aunque ya llevan unas semanas en la capital vizcaina. "Me gusta Bilbao, los compañeros y hay una buena organización. Todo eso hace que me sea más fácil intentar ayudar al equipo a ganar partidos. Sería positivo terminar la temporada aquí", confesó Aminu, relevo de Balvin como 'cinco' intimidador que ha podido disputar hasta ahora tres partidos a las órdenes de Alex Mumbrú.



Un partido más acumula Jenkins, anotador contrastado con experiencia en la Liga Endesa en las filas del San Pablo Burgos, que ha promediado 10,5 puntos y a quien le "encantaría continuar" hasta final de curso en el Bilbao Basket, un club que le ha "impresionado por el gran número de profesionales que hay alrededor del equipo".

"No es fácil, ni en la NBA ni en Europa, encontrar a tanta gente implicada. Además, Mumbrú es uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera y eso es un plus para querer quedarme", subrayó el exterior, internacional con la selección de Estados Unidos.

Jenkins rechaza su supuesto rol de "estrella" en el equipo bilbaino porque "en la ACB el juego consiste en algo más que anotar".

"El equipo necesita ganar y los objetivos individuales irán llegando en función de las victorias que consigamos. No solamente se trata de aportar puntos o rebotes sino también defensa y todo lo necesario para ganar partidos", subrayó el escolta.

PARTIDO ANTE EL VALENCIA BASKET

Sobre su próximo rival, un Valencia Basket en racha al que recibirán el sábado en Miribilla, destacó que el conjunto 'taronja' "como todos los equipos de la ACB es bueno y duro. "Necesitaremos estar concentrados en defensa y ataque para intentar hacer un buen partido", añadió.

A Jenkins, por último, le llama la atención que a pesar de la delicada situación clasificatoria "no he encontrado a nadie triste ni decaído" sino "concienciado en trabajar para sacar adelante a situación", una apreciación que compartió su compañero Aminu.

"Normalmente cuando un equipo está abajo es frecuente que haya mala química, pero en este equipo todo el mundo está contento de venir a entrenar y trabajar. Es con lo que me quedo", comentó el pívot nigeriano.