Mumbrú: "Jugar sin publico en Miribilla es negativo para nosotros"

El entrenador del RETAbet Bilbao Basket, Álex Mumbrú, admitió que para su equipo "es negativo jugar sin público en Miribilla", pero asumió que en la actual situación "todo el mundo está igual" y deben acostumbrarse a no tener el respaldo de su afición en el Bilbao Arena.

"Necesitamos el empuje, las alas, la fuerza.., todo lo que nos da el público. Nos sentimos a gusto sin público entrenando, pero en los partidos necesitamos a la gente", señaló el técnico del equipo bilbaino en la rueda de prensa previa a su estreno como local mañana, miércoles, frente al Iberostar Tenerife (21.45 horas).

Mumbrú añadió que a pesar de haber jugado ya a puerta cerrada en la fase final de la pasada temporada en Valencia o el pasado sábado en Gran Canaria hacerlo ahora en su pista "es algo novedoso" para el Bilbao Basket y por ello desconoce la influencia que puede tener en al rendimiento de sus jugadores.

"Nosotros con público somos un equipo difícil de batir y vamos a ver cómo somos capaces de tener esa dureza mental en función del partido", añadió el técnico catalán resignado a que "la nueva normalidad del baloncesto" es "asumir que se escucha todo" dentro del pabellón.

"Si das voces te oye el otro banquillo, cualquier sistema que puedes decir se escucha, los tiempos muertos.... Son cosas con las que hay que convivir y asumir. Hay más control de todo lo que ocurre y a ver cómo somos capaces de llevarlo", incidió.

Mumbrú, en ese sentido, abogó porque el deporte profesional "luche" para tratar de que "con un protocolo de seguridad importante haya público cuanto antes".

"Es extraño que pueda haber un concierto con 5.000 personas y no se pueda venir a campo o que el otro día viajemos en avión a Canarias uno al lado de otro y aquí no pueda venir ni el 50%. Son cosas que no sabes si es sanidad pública o un tema económico. Por televisión es bonito porque te enteras de muchas cosas, pero no es lo mismo verlo que vivirlo. Nosotros jugamos para la gente", dijo.

Sobre el partido frente al Iberostar Tenerife Mumbrú se felicitó de que el lunes pudiera entrenar con el grupo al completo por primera vez desde que comenzara los entrenamientos para preparar la visita de "un equipazo" como ya demostró el lunes el Tenerife frente al Casademont Zaragoza, al que derrotópor 91-86.

"Lo primero es estar concentrados en nuestras cosas. Tienen un abanico de posibilidades muy grande para anotar y será importante estar concentrado en todos los detalles que nos propongan", dijo Mumbrú, quien no cree que los de Txus Vidorreta acusen el cansancio de jugar dos partidos en apenas 48 horas.

"Con 13 jugadores de máximo nivel no creo que el cansancio sea una parte importante del partido. Seguro que vienen en un estado físico bueno y van a competir", apuntó un Mumbrú satisfecho con el comportamiento de su equipo en Gran Canaria a pesar de la derrota encajada en la prórroga (107-102).

"No ganamos, pero hicimos un buen partido. Es importante el carácter que enseñamos y no darnos por vencidos, ese ADN Bilbao Basket de luchar hasta el final. Nos faltaron pequeños detalles y acierto, pero lo que tenemos que hacer es seguir confiando en el trabajo diario", subrayó el técnico.