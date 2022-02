Marcelino: "La solución sería jugar los dos el domingo o cambiar el partido al jueves"

El Athletic vuelve a ponerse el traje de Copa. Este jueves arranca su eliminatoria de semifinales de Copa frente al Valencia en San Mamés y lo hará, irremediablemente, con el encuentro de vuelta en la cabeza. Además de porque ese será el choque que decida al finalista, porque el club entiende que se le está tratando de manera diferente al Valencia.

La gran diferencia en el tiempo de descanso que tendrán un equipo y otro antes de afrontar la cita de Mestalla ha vuelto a centrar buena parte de la rueda de prensa ofrecida esta tarde por Marcelino García Toral. De manera didáctica, sin enfadarse y esgrimiendo argumentos, el técnico ha considera que sus explicaciones son "lógicas e incontestables".

"Las competiciones se tienen que jugar con todos los competidores en las mismas condiciones. Ahora tenemos un día menos de descanso, pero lo aceptamos porque el sorteo era el viernes. Lo que no me parece normal, igualitario, es que casi con un mes por delante, nosotros tengamos que jugar el partido de liga anterior un domingo a las nueve de la noche y el Valencia juegue el viernes. En una competición de prestigio, en la que se va a jugar el último partido para llegar a una final no es lógico ni serio. Pero hay que equiparar. Si un rival tiene cinco días, con cuatro nos conformamos. O jugamos con tres días y tres días o con cuatro y cinco. Es lo que yo consideraría justo", ha explicado el técnico asturiano.

Antes de continuar con sus detalladas explicaciones ha asegurado que no está "buscando excusas" y que tampoco está "enfadado", pero ha querido dejar claro que "todos los integrantes tienen que tener el mismo trato y el mismo respeto. El Athletic, su afición y sus profesionales merecen el mismo respeto que el rival".

De este modo, ha apuntado que "hay tiempo suficiente para solucionar" el asunto y "poner a los dos equipos en igualdad de condiciones". "Es lo que yo pienso. Y no me enfado ni busco excusas. Explico hechos, no hablo de interpretaciones. Hechos que, además, recientemente siendo nosotros partícipes se modificaron horarios. No solo horarios, sino días de partidos", ha recordado en relación al choque de cuartos de final ante el Real Madrid, que obligó a modificar el encuentro de liga frente al Espanyol.



La solución más lógica

Así las cosas, Marcelino ha considerado que la solución más lógica sería la siguiente: "Tal y como está, hay dos. Uno, jugar los dos equipos el domingo; la otra, jugar el jueves con los partidos como están. Y con eso un equipo tendría seis días y otro cuatro, pero tenemos tiempo para recuperarnos. Porque el problema es cuando tienes tres días, que son 48 horas de recuperación, y que no es lo mismo que el doble, que es como está ahora".

Para zanjar el asunto de los horarios y antes de abordar diversas cuestiones ha querido dejar claro que su exposición "es un análisis objetivo". "No se trata de decir si es culpa de unos o de otros. No hay culpables. Hay que buscar soluciones para que todos los participantes compitan en las mismas situaciones. Ya tenemos un día menos de descanso ahora, pero lo entendemos".





UN PARTIDO DIFERENTE



En otro orden de cosas, ha considerado que el encuentro de este jueves "será muy diferente" a los anteriores de Copa disputados contra el Barcelona y el Real Madrid "porque los estilos son diferentes". "El Valencia está asentado en una idea y es muy difícil de batir. En ataque juegan al balón largo y a asegundas jugadas. Tendremos que ser poderosos en los duelos y estar atentos en las segundas disputas. A partir de aquí, iniciar el juego en nuestro campo, pues pocas veces recuperaremos en campo contrario".

Además, ha apuntado que prevé un partido "intenso, muy difícil, con bastantes interrupciones, con menos tiempo de juego que en los dos de Copa anteriores y de muchísima dificultad". "El público tiene que saber que habrá paradas y apretones y en las áreas tendremos que estar muy certeros y acertados".





RELACIÓN CON BORDALÁS



Tampoco ha pasado por alto en la rueda de prensa su relación con José Bordalás, que vivió muchos momentos tensos en el pasado, especialmente en las semifinales de Copa de 2019 en las que se vieron las caras el Valencia y el Getafe. Ahora todo parece normalizado: "Voy a saludar a Bordalás con el máximo respeto. Respetando al máximo su trabajo y sabiendo que cada uno defendemos a nuestros equipos, pero siempre con el máximo respeto. Miramos al presente y al futuro olvidando el pasado. Él fue súper amable cuando fuimos a Mestalla y por mi parte recibirá una correspondencia absoluta".