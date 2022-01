Mensaje del presidente de las peñas, Aitor Pereira, al Athletic

El Athletic intentará doblegar a partir de las 19.30 horas al Real Madrid para adjudicarse la cuarta Supercopa de su historia. Lo hará en el Estadio King Fahd de Riad, en Arabia Saudí, a 6.000 kilómetros de casa. Muy lejos de una afición que deberá conformarse con ver la final a través de la televisión, tal como hará Aitor Pereira, quien figura como presidente de la Agrupación de Peñas del Athletic desde 2006 y que reconoce a DEIA horas antes de la gran cita que "no hemos podido preparar nada por la situación sanitaria que hay, así que lo viviremos cada uno con nuestra gente, que es lo más sensato ahora mismo".

"Por no juntarnos demasiados, yo voy a ver el partido con otros tres peñistas en casa de uno de ellos y, aunque suene raro, sufriremos y disfrutaremos al mismo tiempo seguramente al ser muy distinto a estar en el estadio", apunta Pereira, quien hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva para evitar que se repitan incidentes como los acontecidos en las calles de Bilbao horas antes de la final de Copa de la pasada temporada contra la Real Sociedad. "Todos tenemos ganas de disfrutar y que la situación vuelva a ser la de antes, pero hay que tener sentido común y que no se vuelva a preparar una de la leche como pasó aquella tarde, lo cual no puede repetirse. Somos una afición señorial y hay que dar ejemplo", lanza Pereira, quien lamenta que el dinero haya llevado de nuevo la Supercopa hasta Arabia Saudí.

"Se sabía desde hace mucho que se iba a jugar allí y todos sabemos cómo funciona esto: dinero, dinero y dinero. Si otro país diera el dinero que da Arabia, se iría a otro sitio, porque no es el mejor lugar para ir a jugar políticamente hablando y a mí, personalmente, me gustaría que se jugara por aquí como se hacía antes para poder disfrutar del torneo en vivo como dijo Raúl García", remarca el presidente de las peñas del Athletic, quien pide al equipo de Marcelino García Toral que "compita". "Aunque no contemplo la derrota, no se le puede exigir al equipo ganar, pero sí que se compita y estar en el partido desde el primer hasta el último minuto. El Madrid tiene un equipazo, pero no se pueden repetir las sensaciones de la segunda final de Copa de la pasada temporada contra el Barcelona. En los dos partidos de liga frente al Real Madrid se ha visto, además, que se les puede ganar".