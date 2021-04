Calleja apuesta por un Alavés "ganador"

El Alavés lucirá nuevo entrenador esta tarde en San Mamés, donde Javier Calleja (Madrid, 12-V-1978) ejercerá por primera vez como técnico babazorro tras reemplazar a Abelardo Fernández con la misión de salvar de la quema a un equipo que asoma como colista de LaLiga a falta de nueve jornadas para la conclusión del campeonato. Los puntos, así las cosas, urgen al conjunto gasteiztarra, motivo por el cual Calleja advirtió ayer en rueda de prensa que apuesta por un Alavés "competitivo" y "ganador" en su estreno en Bilbao.

"Quiero un equipo que desde que salga al campo se vea que va a por los tres puntos, que no especule, tenga alma y seamos valientes teniendo más iniciativa y dando más importancia al balón para no ser previsibles", destacó Calleja en la previa del derbi de hoy ante el Athletic, donde ha pedido a sus jugadores que demuestren "la misma confianza que en los entrenamientos, que transmitan esa seguridad y estén sueltos sin preocuparse tanto del fallo". "Si antes estaba convencido de cumplir el objetivo, después de empezar a trabajar con ellos, mucho más, porque me he encontrado un ambiente muy optimista dentro del grupo y la predisposición a trabajar es muy positiva", aseguró asimismo el entrenador madrileño, quien espera sacar el máximo partido a que "siempre que hay un entrenador nuevo hay una reacción y la he visto".

"Los jugadores están intentando asimilar rápido todos los conceptos, están implicados y ese compromiso es fundamental para sacar esto adelante", agregó Calleja, que quiso incidir en que "se viene de una dinámica negativa y hay que buscar ser positivos, optimistas y creer que vamos a conseguir el objetivo". El Alavés, eso sí, no se volverá "loco" en la búsqueda de la victoria en La Catedral, donde "lo que haga el Athletic intentaremos estudiarlo y analizarlo para buscar soluciones a las variantes que pueda introducir Marcelino, aunque es un rival que no me va a sorprender, porque es un grandísimo equipo que va a jugar dos finales de Copa seguidas y eso no es casualidad, sino fruto del buen trabajo". "El Athletic, además, tiene una plantilla amplia, por lo que a pesar de tener bajas seguro que los jugadores que salen dan un rendimiento máximo", subrayó el propio Calleja.

EL ROL DE LUCAS PÉREZ

Cuestionado, por último, por el rol del delantero gallego Lucas Pérez, apartado en las últimas semanas por Abelardo, el técnico madrileño señaló que "se verá si juega o no, pero cuento con él, está implicadísimo y los primeros que sabrán la alineación serán los jugadores".