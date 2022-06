La UE acuerda exigir un 40% de mujeres en los puestos de dirección de las grandes empresas.

Los negociadores del Parlamento Europeo y de los Veintisiete han logrado este martes un acuerdo para fijar una cuota de al menos un 40% de mujeres en los puestos directivos de las grandes empresas europeas para finales de junio de 2026.



La directiva creará un procedimiento abierto y transparente para que lo consejos no ejecutivos de las empresas comunitarias cuenten al menos con un 40% de mujeres para junio de 2026. En este sentido, habrá medidas vinculantes para lograr este objetivo.



Los Estados miembros que aprueben cuotas tanto para los consejos ejecutivos como los no ejecutivos, el mínimo de presencia de mujeres será del 33%. Además, los países tendrán que crear un sistema de penalizaciones que sea punitivo con las empresas que no alcancen estas cuotas.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado este acuerdo en su cuenta de la red social Twitter y ha mostrado su agradecimiento para todos los que lo han hecho posible. "Es un gran día para las mujeres en Europa. También es un gran día para las empresas. Porque más diversidad significa más crecimiento, más innovación", ha subrayado la jefa del Ejecutivo comunitario.



Finally we have an agreement on the @EU_Commission's #WomenOnBoards proposal!



Thank you to all those who worked on this key file for a decade.



This is a great day for women in Europe. It's also a great day for companies.

Because more diversity means more growth, more innovation