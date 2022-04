Andrzej Duda: "El diálogo con Rusia no tiene sentido"

El presidente polaco, Andrzej Duda, dijo este miércoles al canal estadounidense CNN que dialogar con Rusia "no tiene sentido" y abogó por imponer "condiciones muy duras" al gobierno del ruso Vladímir Putin por la invasión de Ucrania en lugar de seguir su "juego para ganar tiempo".





In an exclusive interview with @DanaBashCNN, Polish President @AndrzejDuda says it's "hard to deny" genocide in Ukraine following horrific images showing the killing of civilians. pic.twitter.com/A9QoHNs9Rl — CNN (@CNN) April 6, 2022

Some EU leaders are treating the sanctions as a smokescreen for their inaction. The sanctions are supposed to bring Ukraine peace, not to appease Europe's guilty conscience. The sanctions are supposed to stop Putin. If they haven't it means they are not robust enough! — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 1, 2022

Criminals must be called criminals, brought to justice and sentenced. Pictures from #Bucha disprove the belief that we have to seek a compromise at any cost. In fact, the Defenders of Ukraine need three things above all: weapons, weapons and more weapons. #StandWithUkraine — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 3, 2022

En una entrevista emitida hoy, Duda admitió "sorpresa" pero quiso argumentar las "emocionales declaraciones" de su primer ministro, Mateusz Morawiecki, cuando afeó recientemente al presidente francés Emmanuel Macron que tuviera contactos con Putin, comparándolo conEl mandatario explicó que durante muchos años, en el seno de la Unión Europea se ha abogado por, incluso después de los ataques de las tropas rusas al territorio de Georgia, en 2008, y de Ucrania, en 2014."Ninguno de esos dos ataques fue provocado,y cada vez escuchamos ese 'tenemos que dialogar con Rusia'. El diálogo con Rusia no tiene sentido", sostuvo.Duda se mostró partidario de apoyar a Ucrania e, "presentando unas condiciones muy duras a Vladímir Putin" y haciéndole entender lo siguiente:En ese sentido, el presidente polaco consideró que dialogar con Rusia sin lograr resultados, ya que "dice que quiere hablar e intenta mostrar su cara civilizada" a la vez queTras recordar lay vaticinar que hay "miles" de personas asesinadas por las tropas rusas en Ucrania, Duda cuestionó si Putin es "un líder del mundo contemporáneo que los demás deberían reconocer y aceptar, o".con Putin, sin ingenuidad sobre las intenciones del presidente ruso, para poder aprovechar cualquier oportunidad paraPolonia acoge a unosde los más de 4,2 millones desplazados fuera de Ucrania por la invasión rusa. Sumados a los desplazados internos, han tenido que dejar sus hogares unos, la cuarta parte de la población, según la ONU.