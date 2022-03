Irlanda vuelve a celebrar San Patricio tras dos años de pandemia

El Festival de San Patricio, patrón de Irlanda, regresa a los pueblos y ciudades de la isla Esmeralda por primera vez desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, con el foco de atención puesto sobre el icónico desfile de Dublín, uno de los mayores espectáculos callejeros del mundo, desde donde también se manda un guiño de solidaridad con Ucrania.



Y como es tradición en "Paddy's Day", encabezará la marcha una personalidad. El "invitado de honor" es este año el actor estadounidense de origen irlandés John C. Reilly, quien ha prometido "mucho craic", que en gaélico significa "diversión", "fiesta", "farra".



La estrella de Hollywood, en un encuentro con los medios en Dublín, aseguró que será "todo un honor" para él "saludar y sonreír" al medio millón de personas que se dará cita en las calles de la capital para seguir el desfile. "La parte más fácil de todo esto", bromeó.





Just hanging out with American Irish actor John C. Reilly - International guest of honour for @stpatricksfest at @homeofguinness#StPatricksDay#stpatricksday2022@VirginMediaNews pic.twitter.com/m5kS1QkTdW