La UE acuerda dar la protección temporal a los desplazados ucranianos

Los ministros de Interior de la Unión Europea han logrado este jueves un acuerdo político para conceder de manera automática a los desplazados de nacionalidad ucraniana una protección temporal que les permita viajar con libertad dentro de la Unión Europea, instalarse en cualquiera de sus Estados miembro, buscar empleo y tener acceso a asistencia médica.



"Acuerdo histórico en la reunión de ministros de Interior: La Unión Europea concederá una protección temporal a quienes huyen de la guerra en Ucrania. La UE está unida y es solidaria", ha anunciado el ministro de Interior francés y presidencia de turno de la UE, Gérald Darmanin, en las redes sociales.



La comisaria de Interior, Ylva Johansson, también ha celebrado el acuerdo en un mensaje en Twitter que reproduce las mismas palabras que Darmanin, pero que no detalla el contenido del acuerdo.





Historic decision in #JHA right now; the EU will give temporary protection to those fleeing the war in ???? . The EU stands united to save lives! @GDarmanin