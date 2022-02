Al menos cinco muertos por una explosión en un pueblo cerca de Perpiñán

Cinco personas murieron y una resultó herida grave a causa del incendio provocado la pasada madrugada por una explosión en una tienda de Saint-Laurent-de-la-Salanque, cerca de la ciudad de Perpiñán, informó hoy la Fiscalía.





???? Saint-Laurent-de-la-Salanque : Une forte explosion s'est produite cette nuit vers 1h30 au sein d'une épicerie-snack. Les secours ont annoncé avoir découvert un corps dans les décombres. Bilan provisoire : 5 morts et plusieurs blessés dont un grave. Crédit vidéo: Dayms reporter pic.twitter.com/rtz8UsodHe — ????—???·?—??? (@NewsInt_) February 14, 2022

Los bomberos del departamento de Pirineos Orientales explicaron en su cuenta de Facebook que la explosión se produjo en unsituado en el centro de esa localidad y afectó al menos a once viviendas. El herido grave es un hombre de 27 años que saltó por la ventana para huir de las llamas y que fue trasladado al hospital de Montpellier, según los medios locales.Además, hubo. El fuego continuaba a primera hora de la mañana y los bomberos no pudieron acceder al edificio de la tienda por riesgo de derrumbamiento. En el exterior del edificio había varias bombonas de butano, aunque todavía no se sabe si fueron las causantes de la explosión o si la agravaron.