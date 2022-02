Ucrania acusa a Rusia de "bloquear" el mar Negro con maniobras navales

El Gobierno de Ucrania ha acusado a Rusia de "bloquear" el mar Negro, el mar de Azov y el estrecho de Kerch "con el pretexto" de unas maniobras navales que, según el Kremlin, cumplen con todas las obligaciones internacionales en materia de Derecho marítimo.



Las Fuerzas Armadas rusas movilizado 140 embarcaciones, más de 60 aeronaves y 10.000 efectivos para unos ejercicios que comenzaron en enero y que Moscú circunscribe a aguas adyacentes a Rusia.



We strongly protest #Russia's decision to block parts of the Black Sea, the Sea of Azov and the Kerch Strait under the pretext of naval drills. The unprecedentedly large area of exercises essentially disables international navigation in both seas, 1/2