Vía libre a Metsola como nueva presidenta del Parlamento Europeo

El grupo liberal Renovar Europa en el Parlamento Europeo anunció este lunes que apoyará a la candidata de los populares, Roberta Metsola, a la presidencia de la cámara, lo cual, sumado al respaldo de populares y socialdemócratas, prácticamente asegura que la maltesa asumirá este cargo a partir de mañana.



"Nuestro grupo lo dijo al principio de las negociaciones de mitad de legislatura: no habría acuerdo en cargos sin un acuerdo en prioridades legislativas. Estoy feliz de haber convencido a mis colegas de los populares y los socialdemócratas de que este era el camino correcto para este Parlamento", escribió en redes sociales el presidente del grupo, Stéphane Séjourné.



Los tres grupos han alcanzado un documento común de prioridades legislativas para lo que resta de legislatura europea y, además, los socialistas han conseguido dos nuevas vicepresidencias y varios cargos de liderazgo en la Eurocámara a cambio de su apoyo a Metsola.





If elected, @RobertaMetsola will be the first female President in a generation.



