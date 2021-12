La vacuna y las medidas preventivas, vitales para frenar a ómicron

La nueva variante ómicron podría suponer la mitad de las infecciones de coronavirus en el Espacio Económico Europeo (EEE) "en unos pocos meses", alertó hoy el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

Este organismo de referencia de la Unión Europea (UE) destacó que aunque hay "incertidumbres" acerca de la transmisibilidad, severidad y escape a la inmunidad de ómicron, datos preliminares indican una "ventaja sustancial" respecto a la delta.

"Cuanto mayor sea la ventaja de crecimiento sobre delta y mayor sea su circulación en la UE y el EEE, más corto será el tiempo esperado hasta que ómicron cause la mayoría de infecciones de SARS-CoV-2", advirtió el ECDC en un comunicado aludiendo a varios modelos matemáticos.

La directora de esta agencia con sede en Estocolmo, Andrea Ammon, admitió que la evidencia sobre ómicron es "limitada" y que es necesario un enfoque a varios niveles para frenar su expansión.

"Vacunas para quienes aún no se han vacunado o no han completado la pauta y dosis de refuerzo para los mayores de 40 años son imprescindibles", afirmó Ammon, quien instó a aplicar intervenciones no farmacéuticas como la distancia de seguridad, ventilación de espacios cerrados y trabajar desde casa si se está enfermo.

El ECDC llamó además a reforzar el rastreo de contactos y a usar con moderación restricciones de viajes, que en todo caso deberán ser actualizadas de acuerdo con la evidencia que vaya surgiendo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció ayer que las vacunas anticovid podrían ser menos eficaces ante la nueva variante, pero insistió en que no debe cundir la alarma y aclaró que seguirían protegiendo de formas graves de la enfermedad.

En su informe epidemiológico semanal, la OMS, que hasta ahora ha recibido notificaciones de casos de la nueva variante desde 23 países, indica que algunas mutaciones "podrían aumentar su capacidad de transmisión y/o permitirle cierto grado de escape a la inmunidad".