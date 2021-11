Bruselas propone vetar los vuelos procedentes del sur de África por la nueva variante

Ante la amenaza de la expansión de la nueva variante por Europa, en un momento especialmente crítico para la mayoría de los países europeos, la Comisión Europea ha propuesto este viernes vetar el tráfico aéreo procedente de la región sudafricana.



Se trata de una medida anunciada por la propia presidenta de la Comisión. Concretamente, Ursula von der Leyen ha expuesto que propondrá en coordinación estrecha con los Estados miembro, "activar el freno de emergencia" para detener el tráfico aéreo desde la región sur de África por "la variante B.1.1.529".





The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.