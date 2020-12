Boris Johnson: "Hemos recuperado el control de nuestro destino"

El primer ministro británico, Boris Johnson, proclamó este jueves que su país "ha recuperado el control sobre sus leyes y su destino" al alcanzar un acuerdo para definir la relación comercial pos-Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE).



En una comparecencia desde su residencia de Downing Street, Johnson dijo que el pacto alcanzado hoy "protegerá los puestos de trabajo" en el Reino Unido y le permitirá ser "un estado costero independiente con pleno control de sus aguas" por primera vez desde 1973.



Minutos antes de aparecer en público, Johnson celebró el acuerdo, tras cuatro años y medio de negociaciones tras el referéndum del Brexit en 2016, con un mensaje en Twitter en el que aparecía su foto con los brazos alzados y los pulgares hacia arriba, con el texto: "Se ha alcanzado un acuerdo".





The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz