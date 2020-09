Irlanda presenta a dos candidatos para sustituir a Phil Hogan

Bruselas – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que el primer ministro irlandés, Micheál Martins, ya ha propuesto a la eurodiputada Mairead McGuiness y al hasta ahora vicepresidente del Banco Europeo de Inversión, Andrew McDowell, para reemplazar a Phil Hogan. El excomisario de Comercio dimitió de su cargo tras participar en una cena con más de 80 personas sin respetar las normas contra la pandemia.

Von der Leyen había pedido a Irlanda que enviase los nombres de un hombre y una mujer para respetar la paridad de género dentro de su equipo. McGuinness es vicepresidenta del Parlamento Europeo y su nombre había sonado con fuerza durante los últimos días. La representante del Fine Gael (PPE) es miembro de la comisión de Agricultura y accedió a la Eurocámara en 2004. Por su parte, McDowell acaba de finalizar su mandato como vicepresidente del Banco Europeo de Inversión. Anteriormente había sido asesor del exprimer ministro irlandés Enda Kenny.

La presidenta apunta que a principios de esta semana se reunirá con los dos candidatos para entrevistarles sobre "sus cualificaciones para el trabajo". El proceso para elegir el sustituto de Hogan será el mismo que el que se vivió el pasado octubre con el cambio de Comisión. Von der Leyen designará al comisario y será el Parlamento Europeo, a través de la comisión de Comercio Internacional, el que valide su decisión tras una audiencia a puerta cerrada.

Obstáculo Pero esta vez la pandemia será un obstáculo más para el reemplazo. Las comisiones parlamentarias se están reuniendo en un formato híbrido, con parte de los eurodiputados en la sala y parte on line. Pero el Parlamento Europeo aún no ha conseguido encontrar una fórmula para asegurar la confidencialidad en los procedimientos que lo requieran. Por ello, aún es difícil aventurar una fecha en la que el nuevo comisario pueda estar trabajando. Hasta que no se complete el proceso para nombrar a un nuevo comisario, el vicepresidente económico Valdis Dombrovskis es el encargado de gestionar la cartera de Comercio.