Bruselas propone un fondo de recuperación de 750.000 millones

bruselas – La Comisión Europea (CE) presentó ayer un plan para relanzar la economía de la Unión Europea (UE) tras la pandemia de coronavirus, que se basa en un Fondo de Recuperación con 750.000 millones de euros financiado con la emisión de deuda común y del que España será una de las principales beneficiarias.

De esta cantidad, 500.000 millones se desembolsarán en forma de subvenciones a fondo perdido y 250.000 como préstamos reembolsables, de los que España podría recibir 77.324 y 63.122 millones, respectivamente, según la estimación de la CE.

El Fondo estará anclado en un nuevo presupuesto para el periodo 2021-2027 de 1,1 billones de euros, lo que eleva a 1,85 billones el plan de recuperación presentado ayer en la Eurocámara por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para hacer frente a una crisis sin precedentes.

"Afrontamos nuestro momento determinante. Los bienes comunes que hemos construido juntos se están dañando, lo que dábamos por sentado se pone en cuestión. La igualdad de condiciones y las libertades deben recuperarse de nuevo. Nada puede ser arreglado por un único país", dijo Von der Leyen ante la Eurocámara.

El plan prevé que la CE emita deuda temporalmente en los mercados con el respaldo del presupuesto comunitario, algo que ya se ha hecho pero nunca con este volumen, y canalice después la financiación a través de los programas del presupuesto.

Bruselas ha recogido la petición de Alemania y Francia de tener medio billón de euros en subvenciones, así como la de Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia de que haya préstamos, pero queda por delante una ardua negociación para que el plan pueda ser aprobado por los países.

ayudas a reformas e inversiones El Fondo de Recuperación constará de tres pilares. El primero se llevará casi el 90% de la dotación total y se destinará a ayudar a los Estados a financiar "reformas estructurales e inversiones" para reflotar sus economías, a través de un "mecanismo para la recuperación y la resiliencia" que contará con 560.000 millones.

Para recibir el dinero, los Gobiernos tendrán que presentar planes de recuperación que muestren que lo gastarán en línea con las recomendaciones económicas que les hace la CE y las prioridades europeas, en particular la transición ecológica y digital. Solo si Bruselas y el resto de socios dan el visto bueno habrá desembolsos.

Este bloque incluye otra dotación de 55.000 millones en fondos de cohesión que se distribuirán hasta 2022 en función de la gravedad del impacto del coronavirus, atendiendo a criterios como el paro juvenil. Se reforzarán también el Fondo de Transición Justa (40.000 millones) y el Fondo de Desarrollo Rural (15.000 millones).

españa, de los más beneficiados En total, este pilar proporcionará 405.000 millones en subvenciones y 250.000 millones en forma de préstamos.

España sería el segundo mayor beneficiario del mismo, con un total de 140.446 millones de euros, solo por detrás de Italia, que recibiría hasta 172.745 millones, y seguida de lejos por Polonia, con 63.838 millones.

Le corresponderían hasta 77.324 millones en subvenciones, que ya han sido preasignadas por país, mientras que podría pedir hasta 63.122 millones en préstamos, según la estimación hecha por Bruselas, aunque la cifra final dependerá de las solicitudes que haga España.

apoyo a empresas El segundo pilar se centrará en impulsar inversión privada en sectores esenciales e incluirá un nuevo "instrumento de solvencia", por el que la UE apoyará la recapitalización de empresas en dificultades en los países más afectados. Tendrá un presupuesto de 31.000 millones, con el que se espera movilizar 300.000 millones en financiación.

Bruselas otorgará avales a través del Banco Europeo de Inversiones a los bancos nacionales o a fondos privados para que sean ellos quienes adquieran el capital, de modo que el Ejecutivo comunitario no entrará en el accionariado. También se reforzarán el programa InvestEU y el Fondo de Inversiones Estratégicas.

El tercer pilar será para apoyar áreas que se han relevado cruciales con la pandemia, por lo que se pondrá en marcha un Programa de Salud de la UE con 9.400 millones de euros y se reforzará la reserva de material sanitario comunitaria creada en marzo.

¿cómo se financia la recuperación? Para nutrir el fondo, la CE prevé emitir bonos con vencimiento máximo de 30 años, aprovechando que su calificación triple A asegura bajos tipos de interés. Para ello, quiere aumentar el techo de recursos propios del presupuesto comunitario al 2% de la renta nacional bruta conjunta, lo que ampliará su margen para emitir con cargo al presupuesto sin que los países deban elevar su contribución.

El reembolso del principal y los intereses de esta deuda se efectuaría entre 2028 y 2058 y para costearlo la CE propone introducir nuevas fuentes de ingresos, como una tasa al carbono en frontera, una ampliación del sistema europeo de comercio de emisiones, una tasa digital o a la operación de grandes empresas en la UE.

calendario Para que el plan de recuperación pueda estar en marcha en 2021, la CE cree que tendría que haber un acuerdo entre países en julio para proceder después a la ratificación nacional. La Eurocámara, que pedía un plan de dos billones de euros, también tiene que dar luz verde.

la fecha

el 19 de junio se debatirá

Telemático o presencial. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea abordarán por primera vez el plan de reconstrucción de la economía propuesto ayer por la Comisión Europea en su cumbre del 19 de junio. "Trataremos este tema en el Consejo Europeo ordinario del 19 de junio. Deberíamos hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo antes del parón veraniego", anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Aún no se ha decidido si esta cumbre tendrá lugar de manera telemática o presencial, después de tres meses sin encuentros a nivel de jefes de Estado y de Gobierno en persona, debido al coronavirus.

reacciones

Sindicatos y patronal europeos, a favor. La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) y la patronal comunitaria Business Europe apoyan el plan.

Los españoles, contentos. Entre los eurodiputados españoles, Iratxe García (PSOE), Esteban González Pons (PP), Luis Garicano (Cs) y Ernest Urtasun (Verdes) ven muy positivo el plan, apoyado por Carles Puigdemont.

Los eurodiputados lo apoyan. Los principales partidos políticos del Parlamento Europeo manifestaron su satisfacción con el plan y pidieron a Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca que reconsideren su postura.

Convencer a los austeros... La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, defendió que su plan de recuperación para la UE da respuesta a las demandas de los países austeros –Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia– a pesar de que las ayudas serán sobre todo subvenciones.

...A los austeros no les gusta. Suecia se mostró en contra del plan. "Creemos que no es razonable que la UE se endeude así", dijeron desde el Gobierno. Austria pidió que no haya "una unión de deuda". Países Bajos ve "posiciones muy distantes" y avisa de que "se requiere unanimidad".

adelanto

11.500

La UE plantea adelantar 11.500 millones al último trimestre de este año, mientras que el resto no se desbloquearía hasta 2021.