La Ertzaintza rescata a un perro atrapado en una madriguera en Ondategi (Araba)

Los efectivos de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza no sólo dedican su día a día a salvar a personas. En ocasiones, este cuerpo de la Policía vasca también tiene que afanarse para rescatar a seres vivos de cuatro patas, como ha sucedido con Tomás.



Tomás, un pequeño perro ratonero de cuatro años, quedó atrapado en una madriguera de la localidad alavesa de Ondategi cuando perseguía a unos ratones, por lo que la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza tuvo que llegar hasta él por una estrecha entrada para sacarlo "sano y salvo".



Eso sí, como bien señalan los propios agentes, Tomás no tuvo más remedio que quedarse sin su ansiado botín de ratones. "Todo no puede ser, Tomás", le recuerdan en su mensaje publicado en redes sociales.

