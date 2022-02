Una joven muere tras enredarse su pelo en una máquina durante una entrevista de trabajo

En la ciudad bielorrusa de Borisov todavía se están recuperando del trágico suceso que se ha vivido en la fábrica Svarmet. Y es que la joven Umida Nazarova, de 21 años, falleció al enredarse su pelo en una máquina durante una entrevista de trabajo en esta factoría dedicada a producir alambres y electrodos.

Mientras un trabajador le mostraba las instalaciones, el cabello de Nazarova se enganchó en una de las máquinas industriales, arrancándole así parte del cuero cabelludo y provocándole graves heridas de las que no se pudo recuperar y por las que finalmente falleció.

"Su garganta quedó muy afectada, y su pelo le rodeó todo el cuello, impidiéndole respirar. Si no se le hubiera arrancado el cuero cabelludo, habría muerto estrangulada", se ha lamentado al diario East2West Olga, la madre de la fallecida.

"Vieron que tenía el pelo largo. ¿Por qué no le dieron algo para taparlo", explica la progenitora de Umida, que en el momento del accidente estaba embarazada de siete semanas. "Quería celebrar su boda y recoger a un nieto o nieta del hospital, no esto. Esto no es lo que quería para mi hija".

Un tribunal bielorruso ha acusado a la jefa de producción de la fábrica por "incumplimiento de sus deberes oficiales debido a una actitud negligente que causó la muerte de una persona". Además, según varios medios locales, la empresa en la que tuvo lugar el accidente habría pagado el funeral de la fallecida.