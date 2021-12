La madre e hija muertas en Deusto sufrían Diógenes

Los bomberos encontraron la noche del lunes los cuerpos sin vida de una mujer y su hija en la calle Gipuzkoa de Deusto tras haber recibido un aviso por parte de los vecinos de que por debajo de la puerta de entrada de la vivienda de estas salía agua. Según fuentes policiales, la vivienda presenta signos de Diógenes, lo que hace que la investigación baraje que se trate de una muerte natural. El Departamento de Seguridad ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y las primeras investigaciones indican que los cuerpos no presentaban signos de violencia. Cuando la Ertzaintza halló los cuerpos de la mujer de 66 años y la hija de 48 años la vivienda estaba inundada. Los cuerpos de ambas mujeres fueron trasladados al Instituto de Patología Forense donde se les realizará la correspondiente autopsia para determinar si pudiera existir algún indicio de criminalidad. Los vecinos de la calle Gipuzkoa se mostraban "desconcertados" con lo ocurrido. "La gente cuenta que hacía días que no se les veía por la zona y ahora se dice de todo, pero realmente no tenemos ni idea de qué ha podido pasar, estamos completamente descolocados", señalaba Carmen Zabala, una vecina del barrio.