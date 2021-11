Un joven de 15 años mata a tres compañeros de instituto en EEUU

Un estudiante de quince años ha asesinado este martes a tres compañeros de su instituto en un tiroteo ocurrido en este centro escolar de la localidad de Oxford, en el estado de Michigan (EEUU).

El ayudante del sheriff del condado de Oakland, Mike McCabe, ha confirmado los tres fallecimientos en una comparecencia ante los medios concentrados junto al instituto en el que se ha producido este suceso, y por el que ha sido detenido el presunto autor. Según los datos facilitados por McCabe, parece que los fallecidos son estudiantes. Y el sospechoso es otro escolar de este centro, de quince años, que portaba un arma "semiautomática" que ha sido confiscada.

Además hay otros seis heridos, entre ellos un profesor, que han sido trasladados a centros hospitalarios. En su comparecencia de prensa, que ha podido seguirse en redes sociales, el ayudante del sheriff ha explicado que el suceso ha durado solo unos minutos cuando los agentes han llegado ante las llamadas de alerta de que había un tirador en el instituto.

En poco minutos, "cinco" según el representante policial, los agentes han logrado reducir y detener al chico, que no obstante ya había disparado sobre múltiples víctimas. El tirador no ha resultado herido y "se ha rendido sin problemas". Por el momento no ha dado ninguna razón por la que cometió el crimen y ha pedido un abogado, según el ayudante del sherrif. McCabe destaca por otra parte la rapidez con la que los responsables del instituto y los alumnos supieron reaccionar para evitar una tragedia mayor, siguiendo todos los protocolos para protegerse del tirador a la espera de la policía.