El PP espera que prospere el recurso del aborto ante el Constitucional

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este lunes que la postura de su partido sobre el aborto "no ha cambiado" y que espera que prospere el recurso que presentaron en 2010 ante el Tribunal Constitucional en el que rechazan la actual ley de plazos.

Pons ha comparecido ante los medios tras la reunión del Comité de Dirección del PP y, a preguntas de los periodistas, ha evitado pronunciarse acerca del fallo del Supremo de Estados Unidos que revoca la protección del derecho al aborto, que se aplicaba desde 1973.

El dirigente del PP no ha entrado en el fondo del fallo y ha señalado que en España "no puede ocurrir nada similar" porque no ve al Constitucional diciendo "que corresponde a las comunidades autónomas tomar una decisión sobre ese asunto".

Sobre la postura del PP, ha apuntado que "no ha cambiado" y acerca del recurso que el partido mantiene ante el Tribunal Constitucional, y que sigue pendiente de resolución, ha apuntado que "cuando uno presenta un recurso le interesa que prospere".

Hasta ahora la nueva dirección del Partido Popular, en manos de Alberto Núñez Feijóo, había evitado posicionarse acerca del derecho al aborto y de la reforma que tramita el Gobierno.

Recientemente, Feijóo se limitó a sostener que la postura de su partido tenía "antecedentes, trazabilidad y decisiones" y recordó tanto el recurso ante el TC, como que cuando el PP llegó al Gobierno español "exigió simplemente que las niñas de 16 a 17 años tuviesen mayoría de edad para tomar una decisión muy importante".

Pese a que en la oposición recurrió ante el TC, en el Gobierno español, y tras las movilizaciones del movimiento feminista, Mariano Rajoy no dio marcha atrás a la ley de plazos instaurada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, que sustituía a la de 1995, que solo permitía el aborto en determinados supuestos.