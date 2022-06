Nafarroa sigue en alerta por dos incendios "muy activos"

Los habitantes de las trece localidades navarras afectadas por los incendios que se empezaron a declarar el sábado en diversos puntos del territorio, en torno a un millar personas, permanecían ayer lunes evacuadas. Aunque los fuegos comenzaban a ser estabilizados y alguno incluso se encontraba ya a media tarde bajo control, aún se mantenían dos focos activos y con una situación "muy delicada", según el gobierno de la Comunidad Foral.

Preocupaba especialmente el foco que, partiendo de Olleta, avanzaba hacia Lerga, Eslava y Galipentzu así como otro frente de este incendio, el que se dirigió a San Martín de Unx y Uxue. También el fuego iniciado en Obanos contaba con dos frentes activos, uno hacia el norte llegando a la cumbrera de la Sierra de El Perdón, y el segundo flanco en dirección a Puente la Reina, llegando a acercarse a Artazu, Guirguillano y Arguiñáriz, aunque su avance es más lento. Por el contrario, durante el día de ayer lunes se logró estabilizar los incendios de la zona de Los Arcos y el que amenazó a Arguedas y Valtierra, donde vigilan retenes de bomberos.

Además, la Autovía del Pirineo (A-21), en la muga con la provincia de Zaragoza (pk 51), fue cortada poco antes de las 16.00 horas de ayer lunespor un incendio declarado en las inmediaciones de Tiermas, en suelo aragonés, y el Monasterio de Leyre tuvo que ser nuevamente desalojado.

Los vecinos de Lerga, Artazu, Guirguillano, Olleta, San Martín de Unx, Ujué, Eslava, Maquirriain, Arzoz, Gallipienzo Viejo, Sansoain, Amatriain y Viguria seguían en la tarde de ayer lunes pendientes de poder regresar a sus casas, aunque ya se pudo constatar que el fuego no ha afectado a las viviendas.

El propio vicepresidente primero del Gobierno de Nafarroa, Javier Remírez, señalaba ayer lunes que la situación sigue siendo "sensible y delicada" ya que, de los 5 focos activos durante el fin de semana, los de la zona de Legarda y el de la zona de San Martín de Unx, siguen "intensamente activos". Remírez sí avanzó que "siempre con la máxima prudencia, podemos decir a día de hoy que no tenemos daños personales de importancia" e indicó que en muchas ocasiones los desalojos no se han producido "por riesgo inminente de fuego, sino para prevenir y garantizar la protección de las personas".