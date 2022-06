Osakidetza incorporará a los niños de 0 a 5 años al programa de salud bucodental

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha reiterado este lunes que la Atención Primaria "no cambia de modelo", si no que continúa desarrollando la Estrategia de Atención Primaria de Osakidetza, y ha avanzado que esta incluye la incorporación de nuevos perfiles profesionales y colectivos sociales en la atención bucodental. "Lamento que mis palabras hayan generado una inquietud a la ciudadanía y a los profesionales", ha insistido.

Sagardui ha comparecido este lunes ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, a petición de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs, en relación a las afirmaciones que realizó el pasado 8 de junio sobre el futuro de la atención primaria.

La consejera, que en jornadas posteriores matizó sus palabras, planteó en una intervención en un acto público, la posibilidad de que la escasez de médicos, junto con otros factores como los avances en los tratamientos o las nuevas tecnologías, pueda llevar a un "cambio cultural" en el seno del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.

Este cambio, según planteó, supondría que en algunos casos los ciudadanos tuvieran que desplazarse una mayor distancia para acudir al médico, o que ciertos consultorios estuvieran atendidos solo por personal de enfermería.

La consejera, acompañada de la directora general de Osakidetza, Rosa Pérez, ha defendido en su comparecencia parlamentaria que "no se puede olvidar que la pandemia sigue estando entre nosotros", y ha reconocido que, en los últimos dos años, su efecto se ha padecido "especialmente" en el ámbito de la Atención Primaria, pero ha insistido en que la atención "cercana y de calidad, está garantizada", a pesar de que "vive una época convulsa". "Lamento que mis palabras hayan generado una inquietud a la ciudadanía y a los profesionales", ha insistido.

Gotzone Sagardui ha asegurado que la Atención Primaria "no cambia de modelo", y tampoco hay "anuncios sorpresivos de planes de desmantelamiento ni de cambio de estrategia", si no que se continúa desarrollando la Estrategia de Atención Primaria de Osakidetza, "con acciones e inversiones, sin buscar que nadie sustituya a nadie", con el objetivo de mejorar la atención sanitaria, "tanto para los pacientes, como para los profesionales". "Siento si mis palabras han creado una polémica sobre la atención primaria", ha reiterado.

No obstante, ha defendido que "no se puede obviar" que las contrataciones de Médicos de familias y de Pedriatras son "escasas" porque estos perfiles profesionales "no están disponibles".

También ha señalado que Osakidetza está contratado todo profesional disponible en el mercado laboral para ofrecer la atención en los centros de salud, y ha insistido en que en la oferta formativa de los MIR, Euskadi ha ofertado su máxima capacidad docente, 109 puestos de Medicina de Familia.

También ha reiterado que todos los médicos residentes tanto de medicina de familia como pediatría, cuando terminan su último año de residencia, cuentan con una propuesta de contrato en su mesa.

Además, ha puesto en valor las OPE de Osakidetza a las que se presenta "un gran número de profesionales", y ha señalado que con estas convocatorias el Gobierno Vasco busca la "estabilización de las plantillas y reducir la eventualidad". "Este fin de semana se han realizado exámenes para cubrir de forma estable 332 plazas de Medicina de Familia y 62 de Pediatría. Se han creado 196 plazas estructurales nuevas en tres años", ha señalado.

En su intervención, ha puesto en valor las inversiones previstas por su departamento ligadas a la accesibilidad, aparataje, la apuesta por maletines de Atención Primaria para hacer las visitas a domicilio "más resolutivas" o la incorporación de nuevos perfiles profesionales y colectivos sociales en la atención bucodental en Osakidetza.



Ampliación en salud bucodental

En concreto, ha anunciado que Osakidetza ampliará la cartera de servicios y los colectivos a los que se ofrecerá esta atención bucodental. Según ha recordado, desde hace 32 años, Euskadi cuenta con el PADI, el Programa de Salud Infantil que cubre desde los 7 a los 15 años, y ha avanzado que la idea es incorporar la población de 0 a 5 años.

Asimismo, se está trabajando en la incorporación de nuevos colectivos a la prestación pública de la salud bucodental como mujeres embarazadas, personas con discapacidad intelectual, personas afectadas de enfermedad neuromuscular y pacientes oncológicos de cabeza y cuello.

"A lo largo de este año se definirá cómo será el proceso de incorporación de estos nuevos perfiles y colectivos a la sanidad pública", ha informado.

Por último, ha afirmado que su disposición "siempre ha sido la del diálogo" y cree que la futura Ley de Salud pública será una "nueva oportunidad para el consenso y demostrar que la salud es un objetivo prioritario para todos los grupos".



Críticas de la oposición

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha defendido que la consejera debe "demostrar con acciones" que están dispuestos a rectificar sus declaraciones y "pedir perdón", ya que la ciudadanía está "enfadada y muy preocupada". "El Gobierno tiene que tener alguna responsabilidad", ha reclamado antes de insistir en que es el momento de "buscar soluciones".

Asimismo, cree que hay una "falta de planificación", "no se han querido abordar los problemas estructurales" de la sanidad pública y "ahora, para justificarse, desde el departamento destacan el número de plazas de OPE en Osakidetza". "Lo que ha anunciado hoy está muy bien pero ¿quién va a desarrollar eso?; necesitamos profesionales para hacerlo. Debemos ir a la raíz que es el modelo de contratación, la adopción de medidas para mejorar el atractivo de la profesión. Hay un gran vacío y no se quiere afrontar este asunto", ha criticado.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha afirmado que las declaraciones de la consejera han generado "malestar" entre los trabajadores de la sanidad pública vasca y también entre la ciudadanía y ha preguntado a Sagardui que "si no cambia nada, por qué se le pide un cambio de usos y costumbres a la ciudadanía".

Tras reconocer que en los días posteriores, la consejera "ha intentado aclarar sus declaraciones", ha dicho no compartir que sea necesario un "cambio cultural" porque "traslada la responsabilidad de los problemas a la ciudadanía". "Ese no es el camino. El Gobierno Vasco, su departamento, debe analizar los problemas de la sanidad pública y resolverlos", ha defendido.

La parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea ha preguntado a la consejera cuál es el "motivo" del "cambio cultural del uso de la sanidad pública" y ha criticado la gestión de Sagardui, acusando al departamento de "trasladar el problema de la gestión ineficiente de la sanidad pública a la ciudadanía".

Larrea ha criticado la "descripción idílica" hecha por la consejera sobre la situación de la Atención Primaria y cree que existe una "falta de planificación" ante el envejecimiento de la población que ha hecho aumentar las patologías.

El parlamentario de PNV Luis Javier Telleria, por su parte, ha rechazado las críticas de los grupos de la oposición asegurando que sus conclusiones tras las declaraciones de Sagardui "son mentira" porque "jamás la consejera ha apostado por privatizar o recortar" y cree que el objetivo era "asustar a la población y descabalgar al Gobierno". "Alarmar e intentar dañar", ha resumido.

Finalmente, el parlamentario del PSE Ekain Rico ha calificado de "desafortunadas" las declaraciones de la consejera y ha puesto en valor que Sagardui haya "rectificado" porque ve necesario "hacer frente a los problemas como la falta de médicos de atención primaria" ante los que " no hay que resignarse, si no hacer atractivo que vengan a Euskadi". "Ya se están poniendo los medios", ha asegurado.