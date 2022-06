IU, Anticapitalistas y diversos colectivos llaman a apoyar una manifestación contra la Cumbre de la OTAN el día 26

La dirección federal de IU y sus distintas organizaciones, Anticapitalistas y distintos colectivos sociales han llamado a participar en la manifestación convocada el próximo 26 de junio, en Madrid, contra la celebración de la Cumbre de la OTAN prevista a finales de mes.



La marcha tendrá lugar en el marco de la cumbre alternativa que organizan diversas entidades, agrupadas en una plataforma estatal por la paz, el fin de semana previo a la reunión de la OTAN en la capital, con el que expresan su rechazo a elevar el gasto militar, a cualquier tipo de guerra y contra la propia Alianza Atlántica.



Entre los colectivos que han invitado a secundar esa movilización también se encuentran Ecologistas en Acción Madrid, Solidaridad Obrera, Desarma Madrid, OTAN No Madrid, la coordinadora 25S, entre otros. Todo ello bajo las etiquetas '#NotNATO26J' y '#OTANNO'.



La portavoz federal de IU, Sira Rego, ha emplazado a participar en esta marcha y ha reafirmado que la OTAN es un "instrumento de guerra, no de paz". "Frente a su cumbre en Madrid nos movilizamos, junto a otras organizaciones, en defensa de la paz y contra las guerras", ha agregado en Twitter.



La OTAN es un instrumento de guerra, no de paz.

Frente a su cumbre en Madrid nos movilizamos, junto a otras organizaciones, en defensa de la paz y contra las guerras.



?? 26 de junio

?? Atocha (Madrid)

? 12:00 h#OTANNO26J #NotNATO26J #OTANNO pic.twitter.com/7sLzt87gJ4 — Sira Rego?? (@sirarego) June 6, 2022

Las guerras las "pierden los pueblos"

La formación Podemos no ha decidido su participación

Desde la cuenta oficial de la formación que dirige Alberto Garzón han señalado queen detrimento del dedicado a los servicios públicos.Es más, la dirección de IU y todas sus federacionesy la manifestación antiOTAN, como han explicado desde la organización.Su responsable del área de internacional, Jon Rodríguez, ha proclamado que en dicha marcha va a "dejar claro" que el país y la UE quieren ser "dueñas "de su propia política de seguridad y "no entregárselas a Estados Unidos", puesTambién se ha mostrado en esta línea el eurodiputado de IU Manu Pineda, así como la federación madrileña de la organización al enfatizar que son "coherentes y pacifistas", por lo que están en contra de esta Cumbre.Por otro lado,ha asegurado que no quieren que se celebre la Cumbre de la OTAN en Madrid y ha señalado que una de las causas de la guerra de Ucrania es la "permanente expansión" hacia el este de la Alianza Atlántica.También ha precisado a través de un vídeo difundido en redes quey los trabajadores, pues provocan crisis económica y medioambiental, hambre y también un riesgo de "confrontación nuclear".Por tanto, el líder del PCE y secretario de Estado ha recalcado quellama a participar en la cumbre alternativa y ha expresado su rechazo a incrementar unos presupuestos militares que son ya "más que suficientes"."Hay que prohibir las guerras, es posible prohibirlas", ha zanjado Santiago para desglosar quey debe reforzarse el multilateralismo en favor de la paz, pidiendo más apoyo para entidades como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.Por su parte, el coportavoz de Anticapitalistas, Raúl Camargo, ha subrayado también que esta manifestación "unitaria" es la respuesta al "militarismo de esta organización armada", en referencia a la OTAN.Mientras,según han explicado fuentes de la formación, pero dejan claro su respeto a la movilización ciudadana y la coincidencia con su objetivo, pues son un partido antimilitarista.En este sentido, recalcan que no está decidido si participarán en esta marcha y quepero circunscrita a cargos intermedios, no de los principales dirigentes de la formación.