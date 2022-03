Buscan familias de acogida para ucranianos mayores de 65 años que han llegado a Bizkaia

Cansados. Así han llegado desde Cracovia tanto los refugiados como los integrantes de la expedición de la asociación IPA Euskadi. Tras llegar a Bilbondo a las 8.30 de la mañana, los refugiados han sido enviados con sus familias de acogida. Sin embargo, no todos cuentan con un lugar al que ir. Desde IPA Euskadi hacen un llamamiento para buscar un lugar de acogida para tres personas mayores de 65 años.

"Cuando llegamos a Polonia nuestra intención era recoger solo a las personas que tenían familias de acogida, pero una vez allí, nos encontramos con una persona de 69 años y un matrimonio de 67 y 63, que querían salir como fuera, y si tienes sitio, no les puedes decir que no", explica Andoni, ertzaina jubilado y miembro de IPA Euskadi.



CEAR, CRUZ ROJA Y SOSUCRANIA



Ahora están en contacto con Cear, Cruz Roja y SosUcrania para buscar una solución para estos mayores.

Este viaje comenzó el lunes con la salida de dos autobuses hacia Cracovia y ha concluido hoy con la llegada de 83 refugiados. Un total de 75 horas de viaje pero para los responsables de esta iniciativa solidaria ha valido la pena. "Hacemos una valoración muy positiva de este viaje y, además, hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos marcado que es el de llevar ayuda a los refugiados ucranianos", cuenta Andoni.

TRASLADO CON FAMILIAS



Una vez que el convoy ha llegado a Bilbondo, un 50% de los refugiados han sido trasladados ya con sus familias de acogida. "La mayoría se quedará en Euskadi y Nafarroa pero otros partirán hacia otros puntos del Estado como Madrid, Barcelona o Guadalajara donde han pasado veranos con familias de acogida como niños de Chernobil", continúa Andoni.

La espina que se les ha quedado un poco clavada es que no han podido llenar los dos autobuses al cien por cien debido al estado de alarma que se instauró en Ucrania. "Iban a venir más refugiados pero como hubo toque de queda y no podían salir muchos no han podido venir. Aún así estamos muy contentos y ahora descansaremos y después empezaremos a preparar el próximo viaje", afirma Andoni.

Después de esta experiencia, la asociación IPA Euskadi tiene previsto realizar una nueva expedición en abril con tres autobuses para traer a más refugiados. "Ha sido un viaje duro donde hemos vivido de todo pero nos quedamos con la solidaridad con la que nos hemos encontrado en el camino y en breve prepararemos el próximo viaje", concluye el ertzaina.