PNV y PSOE pactan sacar del Congreso la comisión sobre los abusos de la Iglesia

/elementosWeb/gestionCajas/MMP/File/2022//proposicion-no-de-ley-conjunta-entre-el-grupo-vasc_1.pdfEl PSOE y el PNV han acordado sacar del Congreso la comisión de investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia y han redactado una iniciativa conjunta, que llevarán a votación el 8 de marzo, para encargar esa tarea al Defensor del Pueblo y ampliando los expertos que le acompañarán en la labor.



Tanto Unidas Podemos como ERC y Bildu apostaban por una comisión en el Congreso, y mientas la decisión sobre esa iniciativa se iba posponiendo, el PSOE y el PNV han acordado unir fuerzas para sacar del parlamento esa investigación.





DEFENSOR DEL PUEBLO JUNTO A EXPERTOS

UNIDAS PODEMOS LO VE COMO UN COMPLEMENTO

LA AUDITORÍA DE LA CEE "CHIRRÍA"

Así, socialistas y jeltzales registraron en el Cámara Baja una. Y según ha adelantado este martes el portavoz del PNV, Aitor Esteban, la propuesta conjunta se llevará a votación en el primer pleno del mes de marzo, concretamente el día 8.La portavoz socialista en esta materia, Carmen Calvo, ha explicado que socialistas y nacionalistas vascos apuestan por realizar un trabajo de escucha previo a la comisión "estrictamente política" que se propone desde otros partidos.El objetivo, según ha explicado, es que expertos --jurídicos, psiquiátricos, psicológicos o en materia social--necesarias que deberán entrar, ya sí, en el "debate político".En este sentido, ha defendido que su propuesta "no es ajena a los poderes públicos", sino que "está dentro" porque se realizará por "una institución".Calvo ha defendido que,que se puedan usar para esta investigación,en esta materia que, a su juicio, es "" y que se tomen las medidas que ellos consideren. Así, ha indicado que se está tratando de llegar a un acuerdo "a la mayor brevedad" para que la propuesta se pueda debatir en el mes de marzo.Mientras,, que había dado a los socialistas una semana para tratar la creación de la comisión de investigación en el Congreso sobre este tema, y este martesEn la rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces del Congreso, el portavoz morado en la Cámara baja, Pablo Echenique, ha explicado quea la investigación parlamentaria que, según ha apuntado, "muchas víctimas" han solicitado.Su compañera de grupo parlamentario, la portavoz de En Común Podem, Aina Vidal, ha llamado, por su parte, a hacer "una buena comisión de investigación" que suponga la firma del mayor número de partidos posible. De este modo, ha indicado que no les "duele" que la creación de este organismo se retrase una semana, aunque sí reconoce que el PSOE "debe sentir la prisa" para "desbloquear" la situación.Además, desde, su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha pedido que se "" quey pide que no haya "tentaciones" de realizar una investigación "sin cámaras" o "en el despacho del Defensor del Pueblo".Además, ha llamado a que la investigación se haga evitando "un discurso anticlerical" o el entrar en "política infantil de criminalizar a toda una institución".Preguntado por el anuncio de la(CEE) de que va a llevar a cabo una auditoría interna sobre este tema, Echenique ha indicado que es "como poner al PP a investigar la corrupción del PP". "Ya sabemos como acaba", ha declarado.De forma similar se ha expresado Rufián. Aunque el diputado ha dado la "bienvenida" a aquella parte de la Iglesia que se ha mostrado a favor de que se investiguen estos caso, sí ha señalado que le "suena raro" que "una institución sea la encargada de investigarse a sí misma" en "este tipo de casos". "Chirría", ha declarado.Por su parte, el, a través de su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, ha celebrado que haya tomado esta decisión,