Sánchez impulsa un grupo de expertos liderados por el Defensor del Pueblo investigue los abusos en la Iglesia

Pedro Sánchez ha decidido que la investigación sobre los abusos cometidos en el seno de la Iglesia se realice a través del Defensor del Pueblo con la ayuda de una comisión creada al efecto y formada por expertos y otros colectivos.



Sánchez ya había avanzado que tenía una idea sobre cómo afrontar la investigación de esos abusos pero que no tomaría una decisión hasta reunirse con una de las víctimas, el escritor Alejandro Palomas, al que recibió el pasado jueves en el Palacio de la Moncloa.



Finalmente, según fuentes de Moncloa, no habrá una comisión de investigación parlamentaria y la labor de recabar todos los datos se realizará a través del Defensor del Pueblo, institución al frente de la que está Ángel Gabilondo.





GRUPO DE EXPERTOS

SATISFACCIÓN DE ALEJANDRO PALOMAS

¡LO CONSEGUIMOS!

El jueves salí de Moncloa con una promesa. Hoy, 64 horas más tarde, amanezco con lo prometido en un titular.

El eco de muchas voces pequeñas es, sumadas todas, un terremoto. No lo olvidemos.

Hoy es un gran día, @sanchezcastejon pic.twitter.com/IWp8myHvlp — Alejandro Palomas (@Palomas_Alejand) February 6, 2022

PETICIÓN DE COMISIÓN PARLAMENTARIA

Pero será el, ya que el grupo socialista del Congreso presentará este lunes una proposición no de ley en la que se encomienda al Defensor del Pueblo la redacción de un informe sobre los abusos en la Iglesia.Una tarea en la que la institución contará con unaque se pretende que esté formada porEl objetivo es, y, para ello, el informe que se realice será remitido tanto al Parlamento como al Gobierno.Sánchez ha venido defendiendo la necesidad de esa ide pedir a las fiscalías autonómicas que le envíen todas las denuncias y querellas en tramitación sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidos por religiosos."La Fiscalía ha hecho lo que tiene que hacer", subrayó esta semana el presidente del Gobierno antes de reunirse con Alejandro Palomas, el escritor que desveló que fue víctima de abusos sexuales por parte de un profesor de La Salle de Premià de Mar (Barcelona) cuando tenía 8 años.Palomas, tras su encuentro con el presidente del Gobierno, expresó su satisfacción por el compromiso de Sánchez, y este domingo, tras conocer la decisión de que se investigará a través del Defensor del Pueblo, ha escrito en las redes sociales que "hoy es un gran día"."El eco de muchas voces pequeñas es, sumadas todas, un terremoto", ha añadido.Sánchez ha optado finalmente por encomendar la tarea al Defensor del Pueblo en vez de respaldar unaen el Congreso tal y como defendían en una iniciativa Unidas Podemos, ERC y EH Bildu que fue tramitada el martes por la Mesa de la Cámara.Elya que aseguran que pretenden que la investigación no se convierta en un espectáculo.El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, consideró también esta semana que una comisión en el Congreso no es el ámbito adecuado para investigar los casos de pederastia en la Iglesia porque "influirán más las cuestiones políticas y las necesidades de apoyos que el interés real de las víctimas".