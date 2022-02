Las cinco noticias del día que no te puedes perder

Radiotelevisión Española (RTVE) ha hecho público el desglose de los votos del jurado del Benidorm Fest y ha defendido su "profesionalidad" e "independencia", exigiendo "respeto" para sus integrantes. "Las normas eran claras, no hay dos realidades, no hay denuncias, no hay impugnaciones", señalado este miércoles la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

Los problemas que azuzan a la juventud para acceder a una vivienda o a un empleo en condiciones dignas no difieren mucho de las dificultades que padecen las personas más mayores (o con problemas de movilidad) para encontrar en su localidad una entidad bancaria en la que poder interesarse por sus ahorrillos o preguntar por un determinado recibo. Hasta medio centenar de municipios de Bizkaia (47) no tienen oficina y en 26 de ellos, ni siquiera hay un cajero automático del que poder sacar unos eurillos para hacer la compra, tomar unos vinos o pagar las medicinas.

Este jueves volverán a la Torre Iberdrola prácticamente la totalidad de los trabajadores. La Torre Iberdrola de Bilbao fue desalojada la madrugada del lunes debido a una inundación registrada en la planta 15 del edificio. Al parecer la rotura de una tubería que afectó al cuadro eléctrico principal y al aire acondicionado fue a causante de la inundación.

El fraile y experto meteorólogo Pello Zabala, conocido por sus colaboraciones en la radio pública vasca, ha fallecido a los 78 años a consecuencia de la covid-19 que "ha agravado las patologías previas que ya padecía", según ha dado a conocer este miércoles el grupo EiTB Media.

La Ertzaintza ha detenido este miércoles a tres menores de edad, de 15, 16 y 17 años, como autores de la paliza a un joven en Nochevieja en Portugalete y que tuvo que ser atendido en el hospital de Cruces por la rotura de varias costillas, de un dedo de la mano y de contusiones por todo el cuerpo.