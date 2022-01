¿Habrá o no Sanfermines en 2022?

El alcalde de Iruñea, Enrique Maya, ha afirmado que, aunque "no se sabrá hasta el último momento lo que va a ocurrir", desde el Consistorio "se está trabajando en que va a haber San Fermín" en 2022, ya que espera que "evolucione bien la pandemia".

Maya, que realizaba estas declaraciones a los medios de comunicación tras presidir un acto institucional, ha añadido que espera que para entonces "se puedan celebrar las fiestas que todos estamos soñando después de tanto tiempo" y que van a ver "cómo evoluciona" la situación.

"Estamos preparando esos Sanfermines porque es lo que tenemos que hacer, lógicamente. Hasta el último momento probablemente no se sabrá lo que va a ocurrir pero nosotros vamos a estar preparados", ha subrayado, tras responder que no existe una fecha concreta para confirmar la celebración o suspensión de las fiestas.

En este sentido, ha respondido que lo que espera es que se vaya "reduciendo el nivel de contagios" y "suavizando". "Como no lo sabemos, no puedo barajar fechas. Lo que no se puede nunca es tomar esta decisión en el último minuto, siempre hay que tomarla con un poco de tiempo porque la gente tiene que saber lo que va a ocurrir con un poco de tiempo", ha apuntado.

Respecto al chupinazo, ha indicado que "hay una persona" que le "encantaría" que lo lanzase (Juan Carlos Unzué está en todas las quinielas de los deseos del alcalde). "A partir de ahí, fíjate si queda tiempo y cosas que puedan ocurrir. Tengo claro quién me gustaría y estoy convencido de que habrá más de una persona que habrá pensado en la misma persona. Pero me quedo ahí", ha señalado.

En los últimos días, otros portavoces municipales se han pronunciado en torno a las fiestas. Joseba Asiron, en entrevista para DIARIO DE NOTICIAS, manifestaba que "todavía no es el momento de decidir". "Llegará ese momento, pero tendrá que ser una decisión según el criterio de las autoridades sanitarias, no del capricho o las necesidades de Maya. Si tuviera que hacer un pronóstico, ¿diría que sí o que no? Ahora mismo la cosa no es muy prometedora y unas fiestas como las de San Fermín no se improvisan, hay que organizarlas desde mucho antes. Creo que la cosa está al cincuenta por ciento".

También se ha pronunciado Maite Esporrín, del PSN: "Apuesto por que sí, estoy absolutamente convencida de que habrá Sanfermines. Es tal el número de contagios por ómicrom, aunque yo me he librado, que estaremos con una inmunidad muy avanzada que nos permitirá celebrar las fiestas.

El alcalde de Pamplona confirmó el 26 de abril pasado la suspensión oficial de los sanfermines de 2021 por culpa de la pandemia. Los malos datos sanitarios, que situaban a Navarra como una de las comunidades con mayor incidencia acumulada a catorce y siete días, y la imposibilidad de contar con la vacunación masiva de la población antes del verano, fueron los dos elementos decisivos que obligaron al alcalde a suspender las fiestas de Pamplona por segundo año consecutivo.

El proceso para llegar a aquel escenario fue largo y tortuoso. Desde que la presidenta de Navarra, María Chivite, asegurara a principios de año que sería imposible celebrar los Sanfermines, Maya puso en marcha una estrategia comunicativa para mantener su papel de protagonista con continuas apariciones en los medios. Pese a que nadie contemplaba la posibilidad de que hubiera San Fermín a la vista de los datos de la covid, el alcalde fue retrasando la decisión, dando largas y lanzando mensajes contradictorios según la ocasión. Como cuando dijo que no descartaba que hubiera corridas de toros si en esas mismas fechas se podían organizar festejos taurinos en otras ciudades.

Hasta que llegó la reunión entre representantes del Gobierno de Navarra y de la Federación de Municipios para analizar la celebración de las fiestas patronales en verano, donde además de los datos de la pandemia se recordó lo sucedido el año pasado con las no fiestas y el repunte de los contagios. Ahora el escenario es muy diferente, con más del 90% de la población vacunada... en el Estado. Pero las fiestas de Pamplona son internacionales. Habrá que esperar a abril al menos.