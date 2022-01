Osakidetza no encuentra profesionales para cubrir 200 plazas de médico y pediatra

La consejera de Salud ha comparecido este lunes en la Comisión de Salud del Parlamento vasco donde ha confirmado que todos los indicadores muestran un lento cambio de tendencia de la pandemia en Euskadi. Sin embargo, Gotzone Sagardui ha asegurado que el Sistema Vasco de Salud está muy tensionado y que todavía no se han podido recuperar las intervenciones quirúrgicas programadas no urgentes dado el alto número de contagios que todavía se producen.

La responsable de Salud ha señalado que la situación de la Atención Primaria ha mejorado gracias al cambio de protocolo decretado para adaptarse a ómicron, aunque Sagardui ha señalado que el sistema sigue todavía muy tensionado . Sin embargo, la consejera ha explicado que esta situación no es solo consecuencia de la covid, sino que la falta de ciertos perfiles profesionales ha ayudado a agudizar la situación de la Atención Primaria.

En la Comisión de Salud la subdirectora de coordinación de Atención Primaria, Susana Martín, ha reconocido que se han vivido semanas muy duras en las que se han llegado a recibir 70.000 llamadas al día. Ha aclarado que en estos momentos el sistema es capaz de atender 6 de cada 10 llamadas que se realizan, cuando hace un mes solo se llegaba al 40 % de ellas.

Martín ha destacado que nunca antes Osakidetza había contratado a tantas personas como en la actualidad, pero ha reconocido que existen problemas para contratar a médicos de familia y a pediatras. "En estos momentos tenemos 156 vacantes de Medicina de Familia si sumamos las de Pediatría, son 198 vacantes", ha dicho Martín, quien ha añadido que "ojalá tuviéramos estos perfiles para contratar, porque tengan por seguro que lo haríamos".

La subdirectora de coordinación de Atención Primaria afirma que Osakidetza no encuentra estos perfiles profesionales ni en Euskadi ni en el resto del Estado, y señala que el probema no se puede achacar a la administración vasca, sino que es resultado, entre otras causas, "de la mala planificación de las convocatorias para formación en ciertas especialidades que no contempló el relevo generacional".